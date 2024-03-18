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14:56 (мск), источник: Sports

Свободный агент Майк Уильямс посетит на этой неделе базы 3 клубов НФЛ

Отчисленный на прошлой неделе ресивер «Лос-Анджелес Чарджерс» Майк Уильямс посетит расположения 3 клубов НФЛ: «Каролина Пэнтерс», «Нью-Йорк Джетс» и «Питтсбург Стилерс».

Источник: AP 2023

Уильямс был выбран «Чарджерс» в первом раунде драфта-2017. Дважды он заканчивал год с тысячей ярдов на приеме (2019, 2021).

В матче 3-го тура сезона-2023 ресивер порвал крестообразные связки колена и выбыл из строя до конца регулярки.

С 2018 года 29-летний Уильямс лидирует в НФЛ по числу ярдов за прием (15.8 ярда).

За 7 сезонов в НФЛ Уильямс сыграл в 88 матчах и поймал 309 передач на 4,806 ярдов с 31 тачдауном.

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