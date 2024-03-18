Свободный агент Майк Уильямс посетит на этой неделе базы 3 клубов НФЛ

Уильямс был выбран «Чарджерс» в первом раунде драфта-2017. Дважды он заканчивал год с тысячей ярдов на приеме (2019, 2021).

В матче 3-го тура сезона-2023 ресивер порвал крестообразные связки колена и выбыл из строя до конца регулярки.

С 2018 года 29-летний Уильямс лидирует в НФЛ по числу ярдов за прием (15.8 ярда).