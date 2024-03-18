Кенни Пикетт не стал благодарить «Стилерс» в прощальном послании Питтсбургу
Обменянный из «Питтсбург Стилерс» в «Филадельфия Иглс» квотербек Кенни Пикетт опубликовал в соцсетях прощальный пост с благодарностями.
Обменянный из «Питтсбург Стилерс» в «Филадельфия Иглс» квотербек Кенни Пикетт опубликовал в соцсетях прощальный пост с благодарностями.
«Спасибо, Питтсбург! Я приехал в этот город 7 лет назад, и моя жизнь навсегда изменилась. Испытываю благодарность за всех удивительных людей, с которыми мне довелось пересечься, и за всех, кто меня поддерживал. Здесь я завел новых друзей и отношения, которые буду ценить всю жизнь.
Теперь предвкушаю новую главу в моей жизни — возможность выступать за команду, которая помогла мне в детстве обрести любовь к футболу. Вперед, Птички!», — написал Пикетт.
Пользователи соцсетей обратили внимание, что в послании не упомянут сам клуб «Стилерс», его футболисты или руководители.
Как сообщает пресса, Пикетт запросил обмен в другой клуб вскоре после того, как «Стилерс» подписали контракт с квотербеком Расселлом Уилсоном.