Этот день в истории. У Аризоны отобрали Супербоул из-за нежелания отмечать День Мартина Лютера Кинга

В 1983 году президент США Роналд Рейган подписал законопроект об организации праздника федерального значения — День Мартина Лютера Кинга, известного борца за права чернокожих.

Штаты один за другим стали следовать федеральной линии, но власти Аризоны проголосовали против. Местный губернатор продавил празднование в обход законодательного собрания, но когда губернатором стал Эван Мичем, всё откатили обратно. Мичем считал, что Кинг не заслуживал свой праздник и не стоял в одном ряду с Авраамом Линкольном и Джорджем Вашингтоном.

После этого по всей стране прокатилась волна недовольства действиями губернатора Аризоны. Вдова Кинга и певец Стиви Уандер объявили штату бойкот. В конце концов, эта история привела к концу карьеры Мичема, которому объявили импичмент через год. Однако даже подпись «за» следующего губернатора не привела к одобрению праздника — после поданной петиции был объявлен референдум. Пусть народ решает.

Как раз в это время НФЛ определяла, где будет проводиться Супербоул-27. Претендовал стадион «Роуз Боул» в Лос-Анджелесе, арена «Джек Мерфи» в Сан-Диего и стадион «Сан-Девил» в Аризоне, где выступали «Финикс Кардиналс», а также местная студенческая команда. И хотя матч в Лос-Анджелесе принёс бы бо́льшую сиюминутную прибыль, в лиге хотели расширить возможности на новом рынке и отблагодарить владельца Билла Бидвилла за службу, поэтому отдали Супербоул Аризоне. Однако при этом предупредили, что если на референдуме предложение о празднике не пройдёт, то матч перенесут.

Предварительные опросы показывали, что, в целом, жители Аризоны склонялись в пользу Дня Мартина Лютера Кинга, но на самом голосовании сработали два фактора. Первый — давление со стороны НФЛ повысило процент протестного голосования. Второй — людей ввела в заблуждение сложная структура голосования.

На референдум были вынесены сразу два вопроса: оставляем День Колумба как оплачиваемый штатом праздник или заменяем его Днём Кинга? Добавляем День Кинга как оплачиваемый штатом праздник? Сложно, сложно, ничего непонятно!

Не прошли оба предложения, второе на тоненького (49.2% — 50.8%). Комиссионер НФЛ Пол Таглибо порекомендовал перенести Супербоул, что и было сделано на встрече владельцев 19 марта 1991-го. Супербоул-27 и знаменитое хафтайм-шоу Майкла Джексона прошли в Лос-Анджелесе.

Жители Аризоны переголосовали в ноябре 1992-го, и НФЛ всё-таки вручила штату Супербоул-30. В принципе, аризонцы немного потеряли — в обоих финалах с запасом победил «Даллас».