Чейз Янг подписал контракт на $13 млн с «Нью-Орлеаном»

Янг был выбран клубом «Вашингтон Футбол Тим» (сейчас «Вашингтон Коммандерс») под вторым общим номером на драфте 2020 года. В дебютном сезоне он оформил 7.5 сэка и попал в Матч звезд, выиграв титул «новичок года в защите».

В последующих двух сезонах Янг из-за травм принял участие лишь в 12 матчах.

По ходу прошлого сезона защитника был обменян из «Вашингтона» в «Сан-Франциско Фотинайнерс» за компенсационное право выбора в 3-м раунде драфта. По окончании сезона 24-летний защитник стал свободным агентом.