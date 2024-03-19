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14:18 (мск), источник: Sports

«Сан-Франциско» лишился выбора на драфте из-за бухгалтерской ошибки

НФЛ объявила о наказании клуба «Сан-Франциско Фотинайнерс» из-за ошибки в бухгалтерских отчетах.

Источник: AP 2023

«Найнерс» лишатся выбора в 5-м раунде драфта-2025. Также их выбор в 4-м раунде ближайшего драфта потеряет 4 позиции — № 131 превратится в № 135.

Как сообщили в лиге, «Фотинайнерс» предоставили неверные данные о компенсации футболистов по итогам 2022 финансового года.

В «Сан-Франциско» признали ошибку и назвали ее технической.

На ближайшем драфте у «Фотинайнерс» суммарно будет 10 выборов, включая три выбора в 4-м раунде.

Драфт НФЛ пройдет 26—27 апреля в Детройте.

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