«Сан-Франциско» лишился выбора на драфте из-за бухгалтерской ошибки

«Найнерс» лишатся выбора в 5-м раунде драфта-2025. Также их выбор в 4-м раунде ближайшего драфта потеряет 4 позиции — № 131 превратится в № 135.

Как сообщили в лиге, «Фотинайнерс» предоставили неверные данные о компенсации футболистов по итогам 2022 финансового года.

В «Сан-Франциско» признали ошибку и назвали ее технической.

На ближайшем драфте у «Фотинайнерс» суммарно будет 10 выборов, включая три выбора в 4-м раунде.