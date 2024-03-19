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14:28 (мск), источник: Sports

Защитник «Далласа» из-за хронической травмы шеи завершил карьеру в 28 лет

Лайнбекер «Даллас Каубойс» Лейтон Вандер Эш объявил о завершении карьеры после 6 сезонов в НФЛ.

Источник: AP 2023

Несколькими днями ранее «Каубойс» отчислили защитника после того, как он не смог пройти медосмотр.

Вандер Эш был выбран «Далласом» в первом раунде драфта-2018. Еще в колледже игрок пережил травму шеи, после чего до конца карьеры играл со специальным шейным корсетом.

В дебютном сезоне Вандер Эш установил клубный рекорд для новичков по числу захватов (140), попал в Матч звезд и вторую символическую сборную.

В последующие два года из-за травм лайнбекер сыграл только в 19 матчах, ему был диагностирован стеноз позвоночного канала и сделана операция.

В октябре прошлого года Вандер Эш снова повредил шею в матче с «Сан-Франциско Фотинайнерс», после чего на поле уже не выходил.

«Я очень люблю футбол, но мое тело отказывается слушаться. Я ценил каждый момент в карьере, и это было настоящим подарком судьбы играть так долго, как довелось мне», — написал в соцсетях Вандер Эш.

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