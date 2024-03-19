Защитник «Далласа» из-за хронической травмы шеи завершил карьеру в 28 лет
Лайнбекер «Даллас Каубойс» Лейтон Вандер Эш объявил о завершении карьеры после 6 сезонов в НФЛ.
Лайнбекер «Даллас Каубойс» Лейтон Вандер Эш объявил о завершении карьеры после 6 сезонов в НФЛ.
Несколькими днями ранее «Каубойс» отчислили защитника после того, как он не смог пройти медосмотр.
Вандер Эш был выбран «Далласом» в первом раунде драфта-2018. Еще в колледже игрок пережил травму шеи, после чего до конца карьеры играл со специальным шейным корсетом.
В дебютном сезоне Вандер Эш установил клубный рекорд для новичков по числу захватов (140), попал в Матч звезд и вторую символическую сборную.
В последующие два года из-за травм лайнбекер сыграл только в 19 матчах, ему был диагностирован стеноз позвоночного канала и сделана операция.
В октябре прошлого года Вандер Эш снова повредил шею в матче с «Сан-Франциско Фотинайнерс», после чего на поле уже не выходил.
«Я очень люблю футбол, но мое тело отказывается слушаться. Я ценил каждый момент в карьере, и это было настоящим подарком судьбы играть так долго, как довелось мне», — написал в соцсетях Вандер Эш.