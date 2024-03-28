Аарон Доналд — о завершении карьеры: Я перегорел. Во мне больше нет страсти к футболу
Бывший ди-тэкл «Лос-Анджелес Рэмс» Аарон Доналд рассказал, почему принял решение завершить профессиональную карьеру.
Бывший ди-тэкл «Лос-Анджелес Рэмс» Аарон Доналд рассказал, почему принял решение завершить профессиональную карьеру.
«Я всего добился. Думаю, во мне больше нет страсти к футболу. Я всегда буду любить футбол, но стоит только представить проходить через тренировочный лагерь и сезон из 17 матчей… У меня просто нет сил толкать себя на это.
Можно сказать, что я перегорел. Я удовлетворен тем, чего добился за 10 лет. В 32 года уже можно завершить карьеру и начать новый этап в жизни», — сказал Доналд.
Доналд каждый сезон попадал в Матч звезд, 8 раз попадал в символическую сборную, трижды признавался лучшим защитником НФЛ, был признан лучшим новичком в защите и дважды играл в Супербоуле.
Ди-тэкл «Рэмс» стал чемпионом Супербоула по итогам сезона-2021.