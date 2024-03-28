Аарон Доналд — о завершении карьеры: Я перегорел. Во мне больше нет страсти к футболу

«Я всего добился. Думаю, во мне больше нет страсти к футболу. Я всегда буду любить футбол, но стоит только представить проходить через тренировочный лагерь и сезон из 17 матчей… У меня просто нет сил толкать себя на это.



Можно сказать, что я перегорел. Я удовлетворен тем, чего добился за 10 лет. В 32 года уже можно завершить карьеру и начать новый этап в жизни», — сказал Доналд.