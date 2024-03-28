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11:37 (мск), источник: Sports

«Вашингтон» получил несколько предложений по обмену вниз со второй позиции на драфте

«Вашингтон Коммандерс» внимательно изучают предложения по обмену принадлежащего им второго общего номера на предстоящем драфте. Об этом сообщил инсайдер ESPN Джереми Фаулер.

Источник: AP 2023

«Коммандерс» изучают все предложения, однако склоняются к тому, чтобы сохранить свою позицию и выбрать одного из двух квотербеков — Джейдена Дэниелса или Дрейка Мэя.

Сейчас в составе «Вашингтона» два квотербека — Маркус Мариота и Джейк Фромм. Обмен вниз, скорее всего, лишит клуб возможности выбрать молодого разыгрывающего, учитывая высокий спрос на эту позицию. Аналитики предсказывают, что квотербека выберут «Нью-Ингленд Пэтриотс» (№ 3) и «Нью-Йорк Джайентс» (№ 6).

Также наверх за квотербеком может обменяться одна из выбирающих позже команд. В частности, «Миннесота Вайкингс» недавно получили дополнительный выбор в первом раунде.

Драфт НФЛ пройдет в Детройте 26—27 апреля.

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