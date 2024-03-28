«Вашингтон» получил несколько предложений по обмену вниз со второй позиции на драфте

«Коммандерс» изучают все предложения, однако склоняются к тому, чтобы сохранить свою позицию и выбрать одного из двух квотербеков — Джейдена Дэниелса или Дрейка Мэя.

Сейчас в составе «Вашингтона» два квотербека — Маркус Мариота и Джейк Фромм. Обмен вниз, скорее всего, лишит клуб возможности выбрать молодого разыгрывающего, учитывая высокий спрос на эту позицию. Аналитики предсказывают, что квотербека выберут «Нью-Ингленд Пэтриотс» (№ 3) и «Нью-Йорк Джайентс» (№ 6).

Также наверх за квотербеком может обменяться одна из выбирающих позже команд. В частности, «Миннесота Вайкингс» недавно получили дополнительный выбор в первом раунде.