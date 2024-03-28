«Джетс» не могут найти заинтересованных в обмене Зака Уилсона покупателей

По действующему контракту Уилсон должен будет заработать $5.5 гарантированных миллиона в следующем сезоне.

По сведениям ESPN, клубы НФЛ не хотят платить такую цену за качество игры, которое демонстрирует Уилсон.

В прошлом году Зак Уилсон провел 11 матчей в стартовом составе из-за травмы основного квотербека Аарона Роджерса. Он выиграл 4 матча и бросил 8 тачдаунов при 7 перехватах.

Если «Джетс» отчислят Уилсона, то он сможет подписать контракт с другим клубом за минимальную зарплату в $1.1 млн за сезон. Тогда «Джетс» выплатят ему только $4.4 млн.