«Джетс» не могут найти заинтересованных в обмене Зака Уилсона покупателей
«Нью-Йорк Джетс» пытаются обменять квотербека Зака Уилсона, но не могут найти потенциальных покупателей. Об этом сообщает инсайдер ESPN Адам Шефтер.
«Нью-Йорк Джетс» пытаются обменять квотербека Зака Уилсона, но не могут найти потенциальных покупателей. Об этом сообщает инсайдер ESPN Адам Шефтер.
По действующему контракту Уилсон должен будет заработать $5.5 гарантированных миллиона в следующем сезоне.
По сведениям ESPN, клубы НФЛ не хотят платить такую цену за качество игры, которое демонстрирует Уилсон.
В прошлом году Зак Уилсон провел 11 матчей в стартовом составе из-за травмы основного квотербека Аарона Роджерса. Он выиграл 4 матча и бросил 8 тачдаунов при 7 перехватах.
Если «Джетс» отчислят Уилсона, то он сможет подписать контракт с другим клубом за минимальную зарплату в $1.1 млн за сезон. Тогда «Джетс» выплатят ему только $4.4 млн.
В это межсезонье были обменяны молодые квотербеки Кенни Пикетт, Джастин Филдс, Дезмонд Риддер и Сэм Хауэлл. Все они играли в стартовом составе в прошлом сезоне.