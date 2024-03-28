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11:33 (мск), источник: Sports

НФЛ изменила формат пробития начальных ударов

На встрече владельцев НФЛ был одобрен новый формат пробития начальных ударов, ранее опробованный в весенней лиге XFL.

Источник: AP 2023

В сезоне-2024 кикеры будут пробивать начальный удар, как и прежде, с 35-ярдовой линии. Однако остальные 10 игроков пробивающей команды будут располагаться на 40-ярдовой линии соперника.

Как минимум 9 игроков принимающей команды будут располагаться в так называемой «зоне постановки» от 35-ярдовой до 30-ярдовой линии. Один или два возвращающих располагаются в «зоне приземления мяча» — от зачетной линии до 20-ярдовой линии.

Пока мяч не ударится об землю или не окажется принят возвращающим, двигаться могут только пробивающий и возвращающие. Таким образом убирается элемент травмоопасных столкновений на высокой скорости.

Задача кикера в том, чтобы послать мяч в зону приземления. Если он не добьет мяч до зоны приземления, нападение соперника начнет со своих 35 ярдов.

За два сезона XFL более 90% начальных ударов приводили к возвратам.

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