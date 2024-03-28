«Долфинс» сделали предложение о контракте Оделлу Бекхэму

Бекхэм на прошлой неделе посещал базу «Долфинс», но покинул ее, не подписав контракт. По словам тренера, переговоры все еще идут.

Бекхэм может занять в «Майами» роль третьего ресивера после Тайрика Хилла и Джейлена Уоддла. Игравший третьим ресивером в прошлом году Седрик Уилсон подписал контракт с «Нью-Орлеан Сейнтс».

31-летний ресивер остается одним из самых популярных игроков в НФЛ, несмотря на снижение статистических показателей. За последние 3 сезона он ни разу не преодолел отметку в 600 ярдов на приеме.