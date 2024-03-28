«Долфинс» сделали предложение о контракте Оделлу Бекхэму
«Майами Долфинс» готовы подписать контракт с ресивером Оделлом Бекхэмом. Об этом сообщил главный тренер команды Майк Макдэниел.
«Майами Долфинс» готовы подписать контракт с ресивером Оделлом Бекхэмом. Об этом сообщил главный тренер команды Майк Макдэниел.
Бекхэм на прошлой неделе посещал базу «Долфинс», но покинул ее, не подписав контракт. По словам тренера, переговоры все еще идут.
Бекхэм может занять в «Майами» роль третьего ресивера после Тайрика Хилла и Джейлена Уоддла. Игравший третьим ресивером в прошлом году Седрик Уилсон подписал контракт с «Нью-Орлеан Сейнтс».
31-летний ресивер остается одним из самых популярных игроков в НФЛ, несмотря на снижение статистических показателей. За последние 3 сезона он ни разу не преодолел отметку в 600 ярдов на приеме.
После победы в Супербоуле в составе «ЛА Рэмс» Бекхэм пропустил сезон-2022 из-за травмы, а в прошлом году выступал за «Балтимор Рейвенс».