Пять новых стран вошли в Международную программу маркетинга НФЛ. «Браунс» получили нигерийский рынок
НФЛ объявила о расширении Программы глобального маркетинга, в рамках которой отдельные клубы получают права на развитие бренда в зарубежных странах.
НФЛ объявила о расширении Программы глобального маркетинга, в рамках которой отдельные клубы получают права на развитие бренда в зарубежных странах.
В Программу вошли 5 новых стран. «Майами Долфинс» начнут работу в Аргентине и Колумбии, «Лос-Анджелес Рэмс» — в Японии и Южной Корее, а «Кливленд Браунс» — в Нигерии.
Для «Браунс» это первый опыт участия в Программе, так же, как и еще для трех клубов: «Нью-Йорк Джайентс» (получили права на Германию), «Индианаполис Колтс» (Австрия и Германия) и «Детройт Лайонс» (Австрия, Германия, Канада и Швейцария).
На данный момент в Программе участвуют 25 из 32 клубов НФЛ. Лидерами по развитию маркетинга за рубежом являются «ЛА Рэмс» и «Долфинс» — по 6 стран. В Германии и Мексике работают сразу по 10 клубов лиги.