Пять новых стран вошли в Международную программу маркетинга НФЛ. «Браунс» получили нигерийский рынок

В Программу вошли 5 новых стран. «Майами Долфинс» начнут работу в Аргентине и Колумбии, «Лос-Анджелес Рэмс» — в Японии и Южной Корее, а «Кливленд Браунс» — в Нигерии.

Для «Браунс» это первый опыт участия в Программе, так же, как и еще для трех клубов: «Нью-Йорк Джайентс» (получили права на Германию), «Индианаполис Колтс» (Австрия и Германия) и «Детройт Лайонс» (Австрия, Германия, Канада и Швейцария).