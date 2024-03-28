Владелец «Джайентс» одобрил потенциальный выбор квотербека в первом раунде драфта

«Если [генеральному менеджеру Джо Шону и главному тренеру Брайану Дэболлу] понравится какой-то квотербек и он будет стоить шестого номера или даже подъема выше на драфте, то я поддержу их решение», — сказал Мара.

В прошлом году «Джайентс» продлили контракт с квотербеком Дэниелом Джонсом на $160 млн, однако из-за травмы он отыграл только 6 матчей в сезоне-2023, из которых выиграл один.