Дедлайн на обмены в НФЛ с сезона-2024 будет сдвинут на неделю позже
Владельцы клубов НФЛ утвердили перенос дедлайна на обмены по ходу регулярного сезона.
Владельцы клубов НФЛ утвердили перенос дедлайна на обмены по ходу регулярного сезона.
Теперь последним днем, когда клубы смогут обмениваться футболистами, будет вторник после 9-го тура (5 ноября в 2024 году).
Ранее дедлайн наступал во вторник после 8-го тура, однако с сезона-2021 НФЛ перешла на формат регулярного сезона, состоящего из 18 игровых недель.
Рассматривались предложения и по переносу дедлайна на более поздний срок, но они были отклонены из-за страха, что это подтолкнет клубы к намеренным поражениям в концовке сезона.
После дедлайна на обмены клубы НФЛ могут до конца сезона подписывать только свободных агентов.