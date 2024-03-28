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11:03 (мск), источник: Sports

Дедлайн на обмены в НФЛ с сезона-2024 будет сдвинут на неделю позже

Владельцы клубов НФЛ утвердили перенос дедлайна на обмены по ходу регулярного сезона.

Источник: AP 2023

Теперь последним днем, когда клубы смогут обмениваться футболистами, будет вторник после 9-го тура (5 ноября в 2024 году).

Ранее дедлайн наступал во вторник после 8-го тура, однако с сезона-2021 НФЛ перешла на формат регулярного сезона, состоящего из 18 игровых недель.

Рассматривались предложения и по переносу дедлайна на более поздний срок, но они были отклонены из-за страха, что это подтолкнет клубы к намеренным поражениям в концовке сезона.

После дедлайна на обмены клубы НФЛ могут до конца сезона подписывать только свободных агентов.

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