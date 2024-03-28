Дедлайн на обмены в НФЛ с сезона-2024 будет сдвинут на неделю позже

Теперь последним днем, когда клубы смогут обмениваться футболистами, будет вторник после 9-го тура (5 ноября в 2024 году).

Ранее дедлайн наступал во вторник после 8-го тура, однако с сезона-2021 НФЛ перешла на формат регулярного сезона, состоящего из 18 игровых недель.

Рассматривались предложения и по переносу дедлайна на более поздний срок, но они были отклонены из-за страха, что это подтолкнет клубы к намеренным поражениям в концовке сезона.