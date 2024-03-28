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10:57 (мск), источник: Sports

В первом матче предсезонки сыграют «Чикаго» и «Хьюстон»

В матче Зала славы, который традиционно открывает предсезонку в НФЛ, примут участие футболисты «Чикаго Беарс» и «Хьюстон Тексанс».

Источник: AP 2023

Игра пройдет в ночь с 1 на 2 августа на стадионе «Том Бенсон» в Кантоне, штат Огайо.

Матч традиционно приурочен к введению в Зал славы новых футболистов. В этом году туда попадут бывшие игроки «Чикаго» Девин Хестер, Стив Макмайкл и Джулиус Пепперс, а также бывший ресивер «Хьюстона» Андре Джонсон.

Помимо них золотые пиджаки примерят ди-энд Дуайт Фрини, лайнбекер Рэнди Градишар и лайнбекер Патрик Уиллис.

Высока вероятность, что в матче примет участие игрок, которого «Беарс» выберут под первым номером на предстоящем драфте.

Последний раз «Беарс» играли в матче Зала славы в 2018 году, а «Тексанс» в 2002-м, в свой дебютный сезон в лиге.

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