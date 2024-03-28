НФЛ проведет два матча на Рождество. В этом году Рождество по григорианскому календарю выпадает на среду
НФЛ объявила о том, что в 2024 году на Рождество будут проведены два матча регулярного сезона. Участники этих матчей пока неизвестны.
НФЛ объявила о том, что в 2024 году на Рождество будут проведены два матча регулярного сезона. Участники этих матчей пока неизвестны.
В прошлом году НФЛ провела три матча на Рождество, все они получили высокие телевизионные рейтинги. Игру «Сан-Франциско» — «Балтимор» посмотрели 27.2 млн телезрителей.
Примечательно, что в этом году Рождество по григорианскому календарю выпадает на среду. С 1949 года НФЛ проводила игры по средам лишь дважды. Последний раз в 2020 году из-за переноса матча «Питтсбург» — «Балтимор» во время пандемии коронавируса.
За всю свою историю НФЛ провела 30 матчей в Рождество, причем динамика их проведения резко выросла в это десятилетие. С сезона-2020 было 9 рождественских матчей.