НФЛ проведет два матча на Рождество. В этом году Рождество по григорианскому календарю выпадает на среду

В прошлом году НФЛ провела три матча на Рождество, все они получили высокие телевизионные рейтинги. Игру «Сан-Франциско» — «Балтимор» посмотрели 27.2 млн телезрителей.

Примечательно, что в этом году Рождество по григорианскому календарю выпадает на среду. С 1949 года НФЛ проводила игры по средам лишь дважды. Последний раз в 2020 году из-за переноса матча «Питтсбург» — «Балтимор» во время пандемии коронавируса.