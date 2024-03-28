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10:54 (мск), источник: Sports

«Питтсбург» подпишет возвращающего Кордаррелла Паттерсона

«Питтсбург Стилерс» согласовали двухлетний контракт на $6 млн с универсальным футболистом Кордарреллом Паттерсоном.

Источник: AP 2023

Паттерсон попал в НФЛ в 2013 году как ресивер, однако в последние несколько лет переквалифицировался в раннинбека.

Также Паттерсон известен как один из самых эффективных возвращающих в лиге. С 2013 года он вернул 9 начальных ударов в зачетную зону соперника.

Накануне НФЛ изменила формат проведения начальных ударов, в том числе для увеличения числа возвратов.

Паттерсон ранее выступал за «Атланта Фэлконс», где главным тренером был Артур Смит. Сейчас Смит работает координатором нападения в «Питтсбурге».

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