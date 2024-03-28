У Балтимора украли клуб НФЛ. Всё имущество вывезли за одну ночь на 15 грузовиках

Принято считать, что команда «Колтс» образовалась в Балтиморе в 1953 году, хотя футбольные историки находят связь между этой командой и командой «Дейтон Трайанглс» в Огайо, которая выступала ещё до образования НФЛ в 1913 году.

Своим названием клуб обязан знаменитым лошадиным скачкам в Балтиморе (Colt — это жеребёнок) и вообще культуре разведения породистых скакунов в штате Мэриленд.

«Колтс» были довольно успешной командой, особенно в конце 50-х (два чемпионских титула НФЛ подряд) и в конце 60-х (чемпионство в 1968-м и выигранный Супербоул в 1970-м). Практически все 70-е команда регулярно выходила в плей-офф.

Однако при этом у «Колтс» были серьёзные проблемы с домашней ареной. Стадион «Мемориал», на котором также играли бейсболисты из «Ориолс», был очень старым и по всем характеристикам не отвечал запросам времени: с 10 тысяч мест было плохо видно поле, у 20 тысяч скамеек не было спинки, раздевалка одна на обе команды, дефицит парковочных мест и так далее.

Власти Балтимора годами отказывались с этим что-то делать, ссылаясь на то, что только треть жителей платит налоги, и денег банально не хватает. Уставший это терпеть владелец «Колтс» Кэрролл Розенблум избавился от проблем, поменявшись клубами с Робертом Ирсеем, которому тогда принадлежали «Лос-Анджелес Рэмс».

Ирсей также пытался несколько лет сподвигнуть местные власти на строительство нового стадиона, а затем стал прорабатывать варианты с потенциальным переездом. Самые активные контакты у него были с властями Финикса (Аризона) и Индианаполиса (Индиана).

Утративший во второй половине XX века былое значение Индианаполис мечтал восстановить имидж «великого города», «важного транспортного центра». И в НФЛ были не прочь — когда лига расширялась с 26 до 28 клубов, то Инди рассматривался в качестве потенциального кандидата на новый клуб, но не прошёл из-за отсутствия подходящей арены. В 1982 году там начали возводить «Хужер Доум».

Тем временем дискуссии между властями Балтимора и Ирсеем обострялись. Развязка произошла 28 марта 1984-го. Утром Сенат штата Мэриленд принял законопроект, позволявший экспроприировать всё имущество команды «Колтс» в пользу государства.

И хотя владельцы остальных команд НФЛ явно не хотели иметь в своих рядах клуб, управляемый государством (хотя бы потому, что это раскрывает отчётность одного, а следовательно и остальных клубов), просто так заблокировать этот трансфер они не могли — ранее владелец «Рейдерс» Эл Дэвис уже выиграл суд против НФЛ, обвинив лигу в картельном сговоре. Так что возникла лёгкая паника. Финикс объявил, что выходит из переговоров о возможном переезде.

Ирсей решил вопрос двумя звонками по телефону. Сначала он набрал мэра Индианаполиса и обсудил с ним условия аренды стадиона и существования клуба на новом месте, а затем позвонил своему другу и соседу Джону Смиту. Джон Смит был главой, как принято сейчас говорить, логистической компании «Мэйфлауэр Транзит».

В 22 часа по местному времени к клубной базе «Колтс» подъехали 15 грузовиков, в них погрузили всё мало-мальски значимое оборудование. Было решено выезжать немедленно, потому что власти могли уже с утра опечатать базу. Опасаясь полицейского преследования, Ирсей велел всем грузовикам избегать автомагистрали 70, для каждого был разработан индивидуальный маршрут в Пенсильванию, а оттуда уже к автомагистрали. Как только грузовики пересекли границу штатов Огайо и Индианы, к ним по указанию мэра Индианаполиса присоединился полицейский кортеж.

Рано утром «Колтс» прибыли в новый дом, а власти Балтимора получили в своё распоряжение лишь опустевшее старое здание.

С тех пор «Колтс» дважды доходили до Супербоула с квотербеком Пейтоном Мэннингом. Балтимор получил команду НФЛ через 12 лет, когда Арт Моделл перевёз туда команду «Браунс» и переименовал её в «Рейвенс».