Текущие события
Футбол. Кубок России
17:30
СКА-Хабаровск
Динамо
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
Трактор
Футбол. Кубок России
20:00
Химки
Ростов
Футбол. Зарубежный
21:30
Ноттингем Форест
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
21:30
Ньюкасл Юнайтед
Эвертон
Футбол. Зарубежный
21:45
Борнмут
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
21:45
Бернли
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
21:45
Вест Хэм
Тоттенхэм Хотспур
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе
Сиэтл
24
Хоккей. НХЛ
3.04
Баффало
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
3.04
Монреаль
Флорида
Хоккей. НХЛ
3.04
Нью-Джерси
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
3.04
Айлендерс
Чикаго
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
Лос-Анджелес
43
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Эдмонтон
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
3.04
Миннесота
Оттава
Хоккей. НХЛ
3.04
Нэшвилл
Бостон
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус
Колорадо
41
Хоккей. НХЛ
02:00
Рейнджерс
Питтсбург
25
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй
Детройт
24
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто
Флорида
64
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия
Айлендерс
ОТ
34
Все события
14:56 (мск), источник: Sports

Бывший корнербек НФЛ Вонтей Дэвис скончался в возрасте 35 лет

Тело бывшего корнербека НФЛ Вонтея Дэвиса было обнаружено в его квартире. Дэвису было 35 лет.

Источник: AP 2023

Полиция продолжает расследование случившегося, однако насильственная смерть была исключена.

Дэвис был выбран «Майами Долфинс» в первом раунде драфта-2009. В 2012 году его обменяли в «Индианаполис Колтс».

Момент, когда генменеджер «Долфинс» сообщил Дэвису об обмене в другой клуб, попал в эпизод документального сериала Hard Knocks на HBO и стал резонансным. Узнав об обмене, защитник попросил разрешения позвонить бабушке и брату.

Также Дэвис был знаменит тем, что принял решение о завершении карьеры прямо по ходу матча «Баффало Биллс» — «Лос-Анджелес Чарджерс» в сентябре 2018 года.

Корнербек дважды попадал в Матч звезд, выступая за «Колтс» в 2014-м и 2015-м. Всего за карьеру он сделал 22 перехвата.

Читайте также от «Sports»
«Начнем с того, что я всегда была умная». Экс-теннисистка Пивоварова – теперь хоккейный менеджер
«Весь сезон такие голы засчитывались». Ротенберг не понимает отмену шайбы СКА
Россиянка разгромила лучшую теннисистку мира Швентек в Майами! Как?
Конфликты Абаскаля до «Спартака»: получал по лицу, разносил боссов
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь