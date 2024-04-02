Бывший корнербек НФЛ Вонтей Дэвис скончался в возрасте 35 лет
Тело бывшего корнербека НФЛ Вонтея Дэвиса было обнаружено в его квартире. Дэвису было 35 лет.
Тело бывшего корнербека НФЛ Вонтея Дэвиса было обнаружено в его квартире. Дэвису было 35 лет.
Полиция продолжает расследование случившегося, однако насильственная смерть была исключена.
Дэвис был выбран «Майами Долфинс» в первом раунде драфта-2009. В 2012 году его обменяли в «Индианаполис Колтс».
Момент, когда генменеджер «Долфинс» сообщил Дэвису об обмене в другой клуб, попал в эпизод документального сериала Hard Knocks на HBO и стал резонансным. Узнав об обмене, защитник попросил разрешения позвонить бабушке и брату.
Также Дэвис был знаменит тем, что принял решение о завершении карьеры прямо по ходу матча «Баффало Биллс» — «Лос-Анджелес Чарджерс» в сентябре 2018 года.
Корнербек дважды попадал в Матч звезд, выступая за «Колтс» в 2014-м и 2015-м. Всего за карьеру он сделал 22 перехвата.