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14:04 (мск), источник: Sports

Карсон Венц подписал контракт с «Канзас-Сити»

Квотербек Карсон Венц подписал однолетний контракт с клубом НФЛ «Канзас-Сити Чифс».

Источник: AP 2023

Венц был выбран «Филадельфией» под вторым общим номером на драфте-2016.

В сезоне-2017 Венц выиграл 11 из 13 матчей регулярного сезона и претендовал на награду MVP с показателями в 33 тачдауна при 7 перехватах, однако получил травму и не сыграл в плей-офф. «Иглс» выиграли Супербоул с его дублером Ником Фолсом.

После неудачного сезона-2020 (3 победы в 12 матчах, 16 тачдаунов при 15 перехватах) «Иглс» обменяли Венца в «Индианаполис».

«Чифс» стали пятой командой Венца за последние 5 лет. Ранее он также выступал за «Лос-Анджелес Рэмс» и «Вашингтон Коммандерс».

31-летний Венц будет дублером Патрика Махоумса. Также в корпусе квотербеков действующих чемпионов Супербоула присутствуют Крис Оладокун и Иэн Бук.

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