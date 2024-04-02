Владелец «Аризоны» пытался утопить работника в чёрном пиаре, а в итоге попал на $3 млн

В 2013 году «Кардиналс» взяли на работу специалиста по имени Терри Макдона, который со временем стал вице-президентом кадрового отдела (оттуда один шаг до титула генменеджера).

В июле 2018-го генменеджера «Кардиналс» Стива Кайма поймали пьянющим в хлам за рулём автомобиля. Клуб как будто строго наказал специалиста, оштрафовав на $200 тысяч и дисквалифицировав на 5 недель. Но в то же время топ-менеджеры «Аризоны» использовали одноразовые телефоны для того, чтобы обсуждать с Каймом рабочие вопросы, т.е. нарушали условия отстранения.

Макдона пришёл к владельцу клуба Майклу Бидвиллу и сообщил, что ему дискомфортно от такой практики. С тех пор начал вызревать конфликт. Макдона считал, что Бидвилл создал в клубе атмосферу страха, шантажирует и запугивает своих подчинённых. Бидвилл в ответ начал фиксировать примеры странного поведения Макдоны — то он в день представления Кайлера Мюррея придёт на базу в пляжном прикиде, то пропадёт на весь оставшийся драфт, то после неудачного собеседования в «Фотинайнерс» на должность генменеджера перезвонит им и наорёт в трубку. В общем, куча примеров в стиле «сам дурак».

В январе 2023-го Кайм сложил с себя полномочия генменеджера. Макдона как правая рука Кайма мог рассчитывать на должность, если бы между ним и владельцем всё было ок. Но всё было далеко не ок. «Кардиналс» назначили со стороны Монти Оссенфорта и сообщили Макдоне, что для него вакансий в клубе больше нет.

Макдона через 3 месяца подал жалобу в НФЛ, где подробно расписал все косяки Бидвилла с телефонами, атмосферой страха, расовой дискриминацией, попытками сливать сезоны ради драфт-пика и так далее.

Бидвилл в ответ нанял фирму «кризисных коммуникаций» CounterPoint Strategies, чьей задачей по сути было нарыть информацию на Макдону и очернить его в глазах НФЛ. Главным ударным элементом стала информация о том, что Макдона якобы применял насилие в семье и плохо заботился о своей дочери-инвалиде, периодически лишая её финансовой поддержки.

Самое интересное, как эта информация вообще всплыла.

В сентябре 2018 года ресивер «Аризоны» Ларри Фицджералд получил письмо от бывшего тестя Макдоны, где тот как раз и расписывал, мол, зятёк-то настоящее чудовище. Фицджералд не стал вдаваться в подробности и передал письмо в отдел кадров, а работник отдела кадров просто вложил письмо в досье Макдоны, не сообщив об этом ни владельцу, ни начальству, никому. Там письмо и пролежало несколько лет, пока сторонняя пиар-служба не начала прочёсывать всё, что есть на Макдону.

«Аризона» не стала заморачиваться с перепроверкой информации и слила весь чёрный пиар в прессу. Макдона пошёл в суд и потребовал больше $100 млн за клевету, моральный ущерб, попытку притормозить его карьеру и так далее.

И вот сейчас судья решил вопрос в пользу Макдоны, хотя компенсация вместо $100 млн составила только $3 млн. Мол, в карьерном плане «Кардиналс» никак специалиста не ограничивали и в расставании с ним тоже нет ничего незаконного. Компенсация назначена как раз за клевету, потому что вся информация про домашнее насилие и ненадлежащее обращение с дочерью — бред сивой кобылы.

«Несмотря на то, что мы считаем окончательное решение абсолютно несправедливым, хочу заметить, что Терри Макдона — первый в истории человек, которому удалось победить в суде владельца клуба НФЛ. Почему лига не призовёт к ответственности Майкла Бидвилла, для меня загадка», — резюмировал адвокат Макдоны.

Сторона «Аризоны» тоже попыталась сохранить лицо, сделав в своём заявлении акцент на том, что бо́льшая часть обвинений Макдоны в адрес клуба признана необоснованной, а то, что человека оклеветали — ну, увлеклись, бывает.

А вы ещё спрашиваете, почему клубы плохо управляются. Какой футбол, там люди делом заняты — друг друга топят.