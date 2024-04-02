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14:49 (мск), источник: Sports

Брок Парди получил премию от НФЛ в $739 тысяч

Квотербек «Сан-Франциско Фотинайнерс» Брок Парди по итогам сезона-2023 получил премию от лиги в размере $739,795.

Источник: Reuters

Эта сумма составила 75% от зарплаты Парди в прошедшем сезоне.

НФЛ премирует футболистов, чей уровень игры превосходит суммы, прописанные в контрактах. В это межсезонье лига суммарно потратила почти $400 млн на подобные компенсации.

Парди в сезоне-2023 установил рекорд «Сан-Франциско» по пасовым ярдам (4,280) и стал первым за 23 года квотербеком клуба, которому удалось бросить больше 30 тачдаунов за сезон. Парди был выбран в Матч звезд по итогам сезона.

В 2023 году квотербек заработал $985 тысяч. «Фотинайнерс» не имеют права продлевать с ним контракт до следующего межсезонья по условиям коллективного соглашения.

Самые крупные премии в НФЛ получили гард «Балтимора» Джон Симпсон ($975 тыс), сейфти «Филадельфии» Рид Блэнкеншип ($923 тыс), тэкл «Баффало» Спенсер Браун ($913 тыс), гард «Цинциннати» Корделл Волсон ($906 тыс) и корнербек «Майами» Кейдер Коху ($878 тыс).

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