Брок Парди получил премию от НФЛ в $739 тысяч

Эта сумма составила 75% от зарплаты Парди в прошедшем сезоне.

НФЛ премирует футболистов, чей уровень игры превосходит суммы, прописанные в контрактах. В это межсезонье лига суммарно потратила почти $400 млн на подобные компенсации.

Парди в сезоне-2023 установил рекорд «Сан-Франциско» по пасовым ярдам (4,280) и стал первым за 23 года квотербеком клуба, которому удалось бросить больше 30 тачдаунов за сезон. Парди был выбран в Матч звезд по итогам сезона.

В 2023 году квотербек заработал $985 тысяч. «Фотинайнерс» не имеют права продлевать с ним контракт до следующего межсезонья по условиям коллективного соглашения.