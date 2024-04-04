«Баффало» обменял Стефона Диггса в «Хьюстон»

«Биллс» получат право выбора во втором раунде драфта-2025 (выбор, который изначально принадлежал «Миннесота Вайкингс»), а «Хьюстон» помимо игрока получит право выбора в шестом раунде драфта-2024 и право выбора в пятом раунде драфта-2025.

Ранее в межсезонье «Тексанс» обменяли раннинбека Джо Миксона из «Цинциннати Бенгалс» и подписали ди-энда Дэнилла Хантера на рынке свободных агентов.

Помимо Диггса в корпусе принимающих «Хьюстона» есть Нико Коллинс и Тэнк Делл, а также тайт-энд Далтон Шульц.

Квотербек «Хьюстона» Си Джей Страуд в 2023 году завоевал титул лучшего новичка в нападении.