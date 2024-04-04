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12:13 (мск), источник: Sports

«Баффало» обменял Стефона Диггса в «Хьюстон»

Ресивер «Баффало Биллс» Стефон Диггс был обменян в «Хьюстон Теканс».

Источник: AP 2023

«Биллс» получат право выбора во втором раунде драфта-2025 (выбор, который изначально принадлежал «Миннесота Вайкингс»), а «Хьюстон» помимо игрока получит право выбора в шестом раунде драфта-2024 и право выбора в пятом раунде драфта-2025.

Ранее в межсезонье «Тексанс» обменяли раннинбека Джо Миксона из «Цинциннати Бенгалс» и подписали ди-энда Дэнилла Хантера на рынке свободных агентов.

Помимо Диггса в корпусе принимающих «Хьюстона» есть Нико Коллинс и Тэнк Делл, а также тайт-энд Далтон Шульц.

Квотербек «Хьюстона» Си Джей Страуд в 2023 году завоевал титул лучшего новичка в нападении.

«Биллс» в это межсезонье по финансовым причинам отчислили нескольких футболистов — защитников Тредевиуса Уайта и Джордана Пойера, а также стартового центра Митча Морза.

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