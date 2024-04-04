«Тампа-Бэй» подписала контракт с Рэнди Грегори

В это межсезонье «Бакканирс» отчислили внешнего лайнбекера Шакила Барретта по финансовым причинам. Не исключено, что клуб также усилит позицию на драфте.

Грегори был выбран «Далласом» во втором раунде драфта-2015, а прошлый сезон завершил в «Сан-Франциско Фотинайнерс» после обмена из «Денвер Бронкос».

В сезоне-2023 защитник оформил 3.5 сэка, 20 суммарных захватов (14 сольных), 6 захватов с потерей ярдов, 10 ударов квотербека и сбитый пас.