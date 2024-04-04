Текущие события
Футбол. Кубок России
19:30
Ахмат
Оренбург
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
Трактор
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Ванкувер
12
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес
Сиэтл
52
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
Эдмонтон
50
Футбол. Зарубежный
21:00
Гранада
Валенсия
Футбол. Зарубежный
21:30
Ливерпуль
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:15
Челси
Манчестер Юнайтед
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто
Тампа-Бэй
14
Хоккей. НХЛ
02:00
Рейнджерс
Нью-Джерси
43
Все события
11:34 (мск), источник: Sports

В 90-х в Европе была своя лига по американскому футболу. Там играли будущие чемпионы Супербоула и ветеран «Боруссии»

4 апреля 1998 года был сыгран первый матч в сезоне лиги под названием «НФЛ Европа».

Источник: AP 2023

Локомотив европейской экспансии НФЛ был в ходу ещё с 1989 года, но под другим названием — Мировая лига американского футбола (WLAF). Изначально там был не только европейский, но и североамериканский дивизион. Как ни странно, именно матчи американских команд были чудовищно непопулярны, тогда как игры «Лондон Монаркс» собирали в среднем по 45 тысяч зрителей на трибунах.

После паузы в середине 90-х НФЛ реорганизовала фарм-лигу, оставив только европейское подразделение. В 1998 году WLAF была переименована в Лигу Европы Здорового Человека или официально — NFL Europa League. Под этим наименованием её и запомнили в веках.

В сезоне-1998 выступали 6 команд:

  • Амстердам Адмиралс (Нидерланды)
  • Барселона Дрэгонс (Испания)
  • Ингленд Монаркс (Англия) (переименовали в пиар-целях, а то посещаемость стала падать)
  • Рейн Файр (Германия)
  • Скоттиш Клейморс (Шотландия)
  • Франкфурт Гэлакси (Германия)

Лучшим квотербеком сезона был выступавший за «Адмиралс» Курт Уорнер. После трёх лет в арена-футболе он подписал контракт с «Сент-Луис Рэмс», и те отправили парня на стажировку в Нидерланды. Уорнер стал лидером НФЛ Европа по пасовым ярдам и тачдаунам.

Курт Уорнер в 1998 году играл за «Амстердам Адмиралс», а по итогам сезона–1999 стал чемпионом НФЛ в составе «Сент-Луис Рэмс» | Источник: AP 2023

Что любопытно, его дублёром в «Адмиралс» был Джейк Делоумм. В 2003 году он выведет «Каролина Пэнтерс» в Супербоул. То есть, в 1999-м, 2001-м и 2003-м в главном матче сезона НФЛ играли квотербеки из «Амстердам Адмиралс».

Голландский клуб финишировал с приличным результатом 7−3, но не попал в финал, уступив по дополнительным показателям двум немецким командам, завершившим сезон с таким же результатом.

Манфред Бургсмюллер во времена выступлений за дортмундскую «Боруссию» | Источник: Imago

В итоге чемпионами Уорлд Боула стали футболисты «Рейн Файр» и их 49-летний кикер Манфред Бургсмюллер. Бургсмюллер был известным немецким нападающим в обычном футболе — забил 135 мячей за дортмундскую «Боруссию» и даже призывался в сборную Германии. Попробовать себя в американском футболе он решил через 6 лет после завершения карьеры в соккере.

В НФЛ Европа существовала квота для местных игроков, но чаще всего они заполняли позиции кикеров и пантеров. Чтобы поднять интерес местной аудитории к локальным игрокам и вообще «говорить с этими странными европейцами на одном языке», НФЛ модифицировала правило филд-гола — за удар дальше 50 ярдов давали 4 очка, а не 3.

НФЛ Европа просуществовала до 2007 года. Проект был закрыт из-за финансовых убытков. В НФЛ сочли, что вместо фарм-лиги куда выгоднее и перспективнее будет проводить в Старом Свете матчи регулярного сезона. И не прогадали.

Станислав Рынкевич

Читайте также от «Sports»
«Начнем с того, что я всегда была умная». Экс-теннисистка Пивоварова – теперь хоккейный менеджер
«Весь сезон такие голы засчитывались». Ротенберг не понимает отмену шайбы СКА
Россиянка разгромила лучшую теннисистку мира Швентек в Майами! Как?
Конфликты Абаскаля до «Спартака»: получал по лицу, разносил боссов
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь