В 90-х в Европе была своя лига по американскому футболу. Там играли будущие чемпионы Супербоула и ветеран «Боруссии»

Локомотив европейской экспансии НФЛ был в ходу ещё с 1989 года, но под другим названием — Мировая лига американского футбола (WLAF). Изначально там был не только европейский, но и североамериканский дивизион. Как ни странно, именно матчи американских команд были чудовищно непопулярны, тогда как игры «Лондон Монаркс» собирали в среднем по 45 тысяч зрителей на трибунах.

После паузы в середине 90-х НФЛ реорганизовала фарм-лигу, оставив только европейское подразделение. В 1998 году WLAF была переименована в Лигу Европы Здорового Человека или официально — NFL Europa League. Под этим наименованием её и запомнили в веках.

В сезоне-1998 выступали 6 команд:

Амстердам Адмиралс (Нидерланды)

Барселона Дрэгонс (Испания)

Ингленд Монаркс (Англия) (переименовали в пиар-целях, а то посещаемость стала падать)

Рейн Файр (Германия)

Скоттиш Клейморс (Шотландия)

Франкфурт Гэлакси (Германия)

Лучшим квотербеком сезона был выступавший за «Адмиралс» Курт Уорнер. После трёх лет в арена-футболе он подписал контракт с «Сент-Луис Рэмс», и те отправили парня на стажировку в Нидерланды. Уорнер стал лидером НФЛ Европа по пасовым ярдам и тачдаунам.

Курт Уорнер в 1998 году играл за «Амстердам Адмиралс», а по итогам сезона–1999 стал чемпионом НФЛ в составе «Сент-Луис Рэмс» | Источник: AP 2023

Что любопытно, его дублёром в «Адмиралс» был Джейк Делоумм. В 2003 году он выведет «Каролина Пэнтерс» в Супербоул. То есть, в 1999-м, 2001-м и 2003-м в главном матче сезона НФЛ играли квотербеки из «Амстердам Адмиралс».

Голландский клуб финишировал с приличным результатом 7−3, но не попал в финал, уступив по дополнительным показателям двум немецким командам, завершившим сезон с таким же результатом.

Манфред Бургсмюллер во времена выступлений за дортмундскую «Боруссию» | Источник: Imago

В итоге чемпионами Уорлд Боула стали футболисты «Рейн Файр» и их 49-летний кикер Манфред Бургсмюллер. Бургсмюллер был известным немецким нападающим в обычном футболе — забил 135 мячей за дортмундскую «Боруссию» и даже призывался в сборную Германии. Попробовать себя в американском футболе он решил через 6 лет после завершения карьеры в соккере.

В НФЛ Европа существовала квота для местных игроков, но чаще всего они заполняли позиции кикеров и пантеров. Чтобы поднять интерес местной аудитории к локальным игрокам и вообще «говорить с этими странными европейцами на одном языке», НФЛ модифицировала правило филд-гола — за удар дальше 50 ярдов давали 4 очка, а не 3.

НФЛ Европа просуществовала до 2007 года. Проект был закрыт из-за финансовых убытков. В НФЛ сочли, что вместо фарм-лиги куда выгоднее и перспективнее будет проводить в Старом Свете матчи регулярного сезона. И не прогадали.