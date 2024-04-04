В 90-х в Европе была своя лига по американскому футболу. Там играли будущие чемпионы Супербоула и ветеран «Боруссии»
4 апреля 1998 года был сыгран первый матч в сезоне лиги под названием «НФЛ Европа».
4 апреля 1998 года был сыгран первый матч в сезоне лиги под названием «НФЛ Европа».
Локомотив европейской экспансии НФЛ был в ходу ещё с 1989 года, но под другим названием — Мировая лига американского футбола (WLAF). Изначально там был не только европейский, но и североамериканский дивизион. Как ни странно, именно матчи американских команд были чудовищно непопулярны, тогда как игры «Лондон Монаркс» собирали в среднем по 45 тысяч зрителей на трибунах.
После паузы в середине 90-х НФЛ реорганизовала фарм-лигу, оставив только европейское подразделение. В 1998 году WLAF была переименована в Лигу Европы Здорового Человека или официально — NFL Europa League. Под этим наименованием её и запомнили в веках.
В сезоне-1998 выступали 6 команд:
Лучшим квотербеком сезона был выступавший за «Адмиралс» Курт Уорнер. После трёх лет в арена-футболе он подписал контракт с «Сент-Луис Рэмс», и те отправили парня на стажировку в Нидерланды. Уорнер стал лидером НФЛ Европа по пасовым ярдам и тачдаунам.
Что любопытно, его дублёром в «Адмиралс» был Джейк Делоумм. В 2003 году он выведет «Каролина Пэнтерс» в Супербоул. То есть, в 1999-м, 2001-м и 2003-м в главном матче сезона НФЛ играли квотербеки из «Амстердам Адмиралс».
Голландский клуб финишировал с приличным результатом 7−3, но не попал в финал, уступив по дополнительным показателям двум немецким командам, завершившим сезон с таким же результатом.
В итоге чемпионами Уорлд Боула стали футболисты «Рейн Файр» и их 49-летний кикер Манфред Бургсмюллер. Бургсмюллер был известным немецким нападающим в обычном футболе — забил 135 мячей за дортмундскую «Боруссию» и даже призывался в сборную Германии. Попробовать себя в американском футболе он решил через 6 лет после завершения карьеры в соккере.
В НФЛ Европа существовала квота для местных игроков, но чаще всего они заполняли позиции кикеров и пантеров. Чтобы поднять интерес местной аудитории к локальным игрокам и вообще «говорить с этими странными европейцами на одном языке», НФЛ модифицировала правило филд-гола — за удар дальше 50 ярдов давали 4 очка, а не 3.
НФЛ Европа просуществовала до 2007 года. Проект был закрыт из-за финансовых убытков. В НФЛ сочли, что вместо фарм-лиги куда выгоднее и перспективнее будет проводить в Старом Свете матчи регулярного сезона. И не прогадали.
Станислав Рынкевич