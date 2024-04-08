«Сент-Луис» установил рекорд посещаемости для весенних лиг. На матч ЮФЛ пришло больше 40 тысяч зрителей
Игру 2-го тура регулярного сезона ЮФЛ «Сент-Луис Баттлхоукс» — «Арлингтон Ренегейдс» посетили 40,317 зрителей.
Игру 2-го тура регулярного сезона ЮФЛ «Сент-Луис Баттлхоукс» — «Арлингтон Ренегейдс» посетили 40,317 зрителей.
Это рекордная посещаемость матча среди всех весенних лиг по американскому футболу в XXI веке.
Предыдущий рекорд также был установлен в Сент-Луисе 12 марта 2023 года. Тогда на матч «Баттлхоукс» в XFL пришли 38,310 зрителей.
В остальных городах, где расположены команды ЮФЛ, на матчи приходит менее 10 тысяч зрителей.
«Баттлхоукс» одержали волевую победу в матче и занимают второе место в конференции XFL с результатом 1−1.
В 2016 году клуб НФЛ «Рэмс» покинул Сент-Луис и переехал в Лос-Анджелес.