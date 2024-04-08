Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Оренбург
Рубин
00
Хоккей. КХЛ
1-й период
Трактор
Локомотив
01
Футбол. Первая лига
19:30
Химки
Арсенал
Футбол. Зарубежный
21:45
Удинезе
Интер
Хоккей. НХЛ
9.04
Торонто
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
9.04
Ванкувер
Вегас
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
Даллас
47
Все события
17:13 (мск), источник: Sports

«Сент-Луис» установил рекорд посещаемости для весенних лиг. На матч ЮФЛ пришло больше 40 тысяч зрителей

Игру 2-го тура регулярного сезона ЮФЛ «Сент-Луис Баттлхоукс» — «Арлингтон Ренегейдс» посетили 40,317 зрителей.

Источник: AP 2023

Это рекордная посещаемость матча среди всех весенних лиг по американскому футболу в XXI веке.

Предыдущий рекорд также был установлен в Сент-Луисе 12 марта 2023 года. Тогда на матч «Баттлхоукс» в XFL пришли 38,310 зрителей.

В остальных городах, где расположены команды ЮФЛ, на матчи приходит менее 10 тысяч зрителей.

«Баттлхоукс» одержали волевую победу в матче и занимают второе место в конференции XFL с результатом 1−1.

В 2016 году клуб НФЛ «Рэмс» покинул Сент-Луис и переехал в Лос-Анджелес.

Читайте также от «Sports»
«Барби» из казахстанского бокса: снялась для Playboy, не ходит в ночные клубы и выбила зуб настырному ухажеру
Ярость СКА от вылета из плей-офф! 10 секунд били соперника клюшками – искали шайбу
Кто главный трэштокер нашей фигурки? Этери, Ягудин, Рудковская и их солидные конкуренты
«Самоирония делает неуязвимым». Правила Василия Уткина – рассказывают его ученики-комментаторы
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь