«Сент-Луис» установил рекорд посещаемости для весенних лиг. На матч ЮФЛ пришло больше 40 тысяч зрителей

Это рекордная посещаемость матча среди всех весенних лиг по американскому футболу в XXI веке.

Предыдущий рекорд также был установлен в Сент-Луисе 12 марта 2023 года. Тогда на матч «Баттлхоукс» в XFL пришли 38,310 зрителей.

В остальных городах, где расположены команды ЮФЛ, на матчи приходит менее 10 тысяч зрителей.

«Баттлхоукс» одержали волевую победу в матче и занимают второе место в конференции XFL с результатом 1−1.