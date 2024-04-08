Мэр Далласа хотел бы перевезти «Чифс» в свой город. У клуба проблемы с обновлением стадиона в Канзас-Сити

Ранее налогоплательщики в Миссури проголосовали против проекта, который предусматривал выделение бюджетных средств на строительство стадиона для бейсбольного клуба «Ройялс» и обновление стадиона «Арроухед», на котором выступают «Чифс».

«У нас глубокая связь и богатая история. Мы можем составить договор, который будет иметь смысл для обеих сторон», — заявил Джонсон.

«Чифс» выступали в Далласе под названием «Тексанс» до 1963 года, когда клуб переехал в Канзас-Сити, проиграв конкуренцию «Каубойс».

«Никогда не говори никогда. [Джерри Джонс] — бизнесмен, он делает деньги. Есть мнение, что бренд “Каубойс” не завязан на город, в котором команда выступает, он стал уже международным», — ответил мэр на вопрос, могут ли в Далласе одновременно существовать два клуба НФЛ.