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17:02 (мск), источник: Sports

Мэр Далласа хотел бы перевезти «Чифс» в свой город. У клуба проблемы с обновлением стадиона в Канзас-Сити

Мэр Далласа Эрик Джонсон заявил, что существует «реальная вероятность» переезда клуба НФЛ «Чифс» из штата Миссури в штат Техас.

Источник: AP 2023

Ранее налогоплательщики в Миссури проголосовали против проекта, который предусматривал выделение бюджетных средств на строительство стадиона для бейсбольного клуба «Ройялс» и обновление стадиона «Арроухед», на котором выступают «Чифс».

«У нас глубокая связь и богатая история. Мы можем составить договор, который будет иметь смысл для обеих сторон», — заявил Джонсон.

«Чифс» выступали в Далласе под названием «Тексанс» до 1963 года, когда клуб переехал в Канзас-Сити, проиграв конкуренцию «Каубойс».

«Никогда не говори никогда. [Джерри Джонс] — бизнесмен, он делает деньги. Есть мнение, что бренд “Каубойс” не завязан на город, в котором команда выступает, он стал уже международным», — ответил мэр на вопрос, могут ли в Далласе одновременно существовать два клуба НФЛ.

С 2010 года три клуба НФЛ сменили место обитания — «Рэмс» переехали в Лос-Анджелес из Сент-Луиса в 2016 году, через год к ним присоединились «Чарджерс» из Сан-Диего, а в 2020-м «Рейдерс» переехали из Окленда в Лас-Вегас.

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