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17:16 (мск), источник: Sports

«Пэтриотс» продлили контракт с Кайлом Даггером. Защитник может заработать до $66 млн

Сейфти «Нью-Ингленд Пэтриотс» Кайл Даггер продлил контракт с клубом на 4 года.

Источник: AP 2023

По новому соглашению базовая сумма составляет $58 млн. Со всеми бонусами игрок сможет заработать до $66 млн, а гарантированная сумма — $32.5 млн.

В начале межсезонья «Пэтриотс» применили к Даггеру транзишн-тег. По его условиям футболист получал однолетний контракт на $13.8 млн и при этом мог вести переговоры с другими клубами. Если бы игрок получил предложение, «Нью-Ингленд» сохранял право его уравнять.

Со средней зарплатой в год $14.5 млн Даггер теперь занимает 6-е место среди самых высокооплачиваемых сейфти в лиге.

Даггер был выбран «Патриотами» во втором раунде драфта-2020. За 61 матч он сделал 343 захвата, 2.5 сэка, спровоцировал два фамбла и совершил 9 перехватов (из них два пик-сикса).

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