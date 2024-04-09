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16:09 (мск), источник: Sports

Экс-генменеджер «Миннесоты»: «Вайкингс» переплатят за Джей Джея Маккарти

Бывший генеральный менеджер «Миннесота Вайкингс» Рик Спилмен попытался предсказать действия клуба на предстоящем драфте НФЛ.

Источник: AP 2023

«Они отдадут оба выбора в первом раунде, а также первый раунд на драфте-2025 и еще несколько драфт-пиков. Думаю, что Джей Джей [Маккарти] будет хорош в профессиональном футболе, но “Миннесота” переплатит в попытке его заполучить. На данный момент у них уже нет другого выбора», — заявил Спилмен.

В межсезонье «Вайкингс» покинул стартовый квотербек Кирк Казинс. После этого клуб обменялся с «Хьюстон Тексанс» и получил дополнительный выбор в первом раунде. Ожидается, что клуб использует выбор «Тексанс» для того, чтобы подняться вверх со своей 11-й позиции и выбрать квотербека.

Джей Джей Маккарти в прошлом году стал чемпионом студенческого футбола в составе «Мичиган Вулверинс». Квотербек реализовал 72.3% передач на 2,991 ярд с 22 тачдаунами при 4 перехватах.

Спилмен занимал пост генменеджера «Вайкингс» с 2012-го по 2021-й, а до этого еще 5 лет работал вице-президентом по кадрам.

Драфт НФЛ пройдет 26—27 апреля.

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