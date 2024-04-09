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16:12 (мск), источник: Sports

Кикер клуба ЮФЛ «Мичиган Пэнтерс» вторую игру подряд забил филд-гол с 60+ ярдов

Кикер «Мичиган Пэнтерс» Джейк Бейтс в матче 2-го тура регулярного сезона ЮФЛ против «Бирмингем Стэллионс» реализовал 62-ярдовый филд-гол.

Источник: AP 2023

За весь прошлый сезон НФЛ был забит лишь один 62-ярдовый филд-голом — кикером «Аризона Кардиналс» Мэттом Прейтером. Это был самый дальний филд-гол сезона.

В матче 1-го тура Бейтс забил 64-ярдовый филд-гол, что стало рекордом весенних лиг.

В колледже Бейтс специализировался на начальных ударах и не бил филд-голы со школы.

Бейтс не был выбран на драфте НФЛ в прошлом году и провел некоторое время в тренировочном лагере «Хьюстон Тексанс». Ожидается, что этим летом он получит несколько предложений прибыть на просмотр от клубов НФЛ.

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