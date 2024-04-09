Кикер клуба ЮФЛ «Мичиган Пэнтерс» вторую игру подряд забил филд-гол с 60+ ярдов

За весь прошлый сезон НФЛ был забит лишь один 62-ярдовый филд-голом — кикером «Аризона Кардиналс» Мэттом Прейтером. Это был самый дальний филд-гол сезона.

В колледже Бейтс специализировался на начальных ударах и не бил филд-голы со школы.

Бейтс не был выбран на драфте НФЛ в прошлом году и провел некоторое время в тренировочном лагере «Хьюстон Тексанс». Ожидается, что этим летом он получит несколько предложений прибыть на просмотр от клубов НФЛ.