«Атланта» подписала защитника, не игравшего в НФЛ два года
«Атланта Фэлконс» заключили контракт с корнербеком Кевином Кингом.
«Атланта Фэлконс» заключили контракт с корнербеком Кевином Кингом.
Кинг был выбран «Грин-Бэй Пэкерс» во втором раунде драфта-2017, где и провел первые пять лет карьеры.
В 2022 году Кинг объявил, что берет годичную паузу, чтобы «восстановиться от травм». Весной 2023 года защитник порвал ахилл.
За карьеру Кинг совершил 197 захватов, 7 перехватов, 30 сбитых передач, 1 сэк, 2 спровоцированных фамбла и 2 подобранных фамбла.