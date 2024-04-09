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16:16 (мск), источник: Sports

«Атланта» подписала защитника, не игравшего в НФЛ два года

«Атланта Фэлконс» заключили контракт с корнербеком Кевином Кингом.

Источник: AP 2023

Кинг был выбран «Грин-Бэй Пэкерс» во втором раунде драфта-2017, где и провел первые пять лет карьеры.

В 2022 году Кинг объявил, что берет годичную паузу, чтобы «восстановиться от травм». Весной 2023 года защитник порвал ахилл.

За карьеру Кинг совершил 197 захватов, 7 перехватов, 30 сбитых передач, 1 сэк, 2 спровоцированных фамбла и 2 подобранных фамбла.

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