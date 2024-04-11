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14:20 (мск), источник: Sports

Футболисты 4 клубов НФЛ приступили к программе межсезонных тренировок

В клубах НФЛ «Каролина Пэнтерс», «Нью-Ингленд Пэтриотс», «Сиэтл Сихокс» и «Теннесси Тайтенс» стартовала программа добровольных межсезонных тренировок.

Источник: AP 2023

Первые две недели футболисты приходят на командные собрания, работают в зале и занимаются реабилитацией. Контактные тренировки запрещены.

На прошлой неделе к тренировкам приступили футболисты «Атланта Фэлконс», «Лос-Анджелес Чарджерс» и «Вашингтон Коммандерс».

Все эти команды в межсезонье возглавили новые тренеры. Остальные клубы НФЛ начнут программу тренировок 15 апреля.

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