Футболисты 4 клубов НФЛ приступили к программе межсезонных тренировок

Первые две недели футболисты приходят на командные собрания, работают в зале и занимаются реабилитацией. Контактные тренировки запрещены.

На прошлой неделе к тренировкам приступили футболисты «Атланта Фэлконс», «Лос-Анджелес Чарджерс» и «Вашингтон Коммандерс».