Соперником «Иглс» по матчу в Бразилии станут «Пэкерс»
Определился оппонент «Филадельфия Иглс» по матчу регулярного сезона НФЛ в бразильском городе Сан-Паулу. Им стала команда «Грин-Бэй Пэкерс».
Определился оппонент «Филадельфия Иглс» по матчу регулярного сезона НФЛ в бразильском городе Сан-Паулу. Им стала команда «Грин-Бэй Пэкерс».
Матч пройдет 7 сентября, в ночь с пятницы на субботу, через сутки после матча-открытия регулярного сезона. Точное время начала станет известно позднее.
Игра пройдет на стадионе «Коринтианс».
«Встреча между “Грин-Бэй Пэкерс” и “Филадельфия Иглс” — очень радостный момент для города Сан-Паулу. Два этих клуба проведут исторический матч, который выведет наш город на глобальную арену и поможет нам в деле создания рабочих мест и экономического эффекта», — заявил мэр Сан-Паулу Рикардо Нунеш.
Это первый случай в истории, когда матч регулярного сезона НФЛ пройдет в Бразилии.
Также в рамках Международной серии игр НФЛ в 2024 году игры пройдут в Лондоне и Мюнхене.