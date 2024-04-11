Соперником «Иглс» по матчу в Бразилии станут «Пэкерс»

Матч пройдет 7 сентября, в ночь с пятницы на субботу, через сутки после матча-открытия регулярного сезона. Точное время начала станет известно позднее.

Игра пройдет на стадионе «Коринтианс».

«Встреча между “Грин-Бэй Пэкерс” и “Филадельфия Иглс” — очень радостный момент для города Сан-Паулу. Два этих клуба проведут исторический матч, который выведет наш город на глобальную арену и поможет нам в деле создания рабочих мест и экономического эффекта», — заявил мэр Сан-Паулу Рикардо Нунеш.

Это первый случай в истории, когда матч регулярного сезона НФЛ пройдет в Бразилии.