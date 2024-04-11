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14:22 (мск), источник: Sports

Джош Аллен подписал контракт с «Джексонвиллом» на $150 млн

Лайнбекер Джош Аллен продлил контракт с «Джексонвилл Джегуарс» на 5 лет и $150 млн. Гарантированная сумма — $88 млн.

Источник: AP 2023

В начале межсезонья «Джегуарс» применили к защитнику франчайз-тег, по которому он должен был заработать в сезоне-2024 $24 млн.

В прошлом году Аллен во второй раз за пятилетнюю карьеру попал в Матч звезд, оформив в регулярном сезоне 17.5 сэка, 66 захватов, 2 спровоцированных фамбла и перехват.

Ранее «Джегуарс» потеряли ресивера Кэлвина Ридли, перешедшего к их соперникам по дивизиону «Теннесси Тайтенс» на правах свободного агента.

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