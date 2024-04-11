Джош Аллен подписал контракт с «Джексонвиллом» на $150 млн

В начале межсезонья «Джегуарс» применили к защитнику франчайз-тег, по которому он должен был заработать в сезоне-2024 $24 млн.

В прошлом году Аллен во второй раз за пятилетнюю карьеру попал в Матч звезд, оформив в регулярном сезоне 17.5 сэка, 66 захватов, 2 спровоцированных фамбла и перехват.