После убийства спасал Кардашьян. Кто главный злодей американского спорта

Он достиг вершины в американском футболе, стал знаменитым киноактером после роли в «Голом пистолете» и потерял все после обвинений в страшном убийстве. РИА Новости рассказывает криминальную историю О. Джей Симпсона — одного из самых известных спортсменов и преступников США.

Друг Кардашьян

Ранним утром 13 июня 1994 года полиция обнаружила зверски убитыми вторую жену Симпсона Николь и ее молодого любовника Рональда Голдмана. Главным подозреваемым сразу стал футболист. О. Джей и белокурая девушка, работавшая официанткой в день их знакомства, прожили вместе семь лет и имели двоих детей. В 1992 году после многочисленных измен мужа и жестокого обращения с его стороны Николь подала на развод.

По решению суда она получила 433 тысячи долларов, дорогую машину и квартиру. Симпсона обязали ежемесячно выплачивать алименты в размере десяти тысяч долларов. Рядовой, по американским меркам, случай. Да и для Симпсона такие выплаты не были существенными. Только он, по словам экс-супруги, продолжал ее преследовать. Николь постоянно жаловалась матери.

Во время допроса свидетелей один из них вспомнил, как на новогодней вечеринке 1989 года Симпсон прилюдно угрожал убить жену. После расправы на дорожке у дома обнаружили пятна крови. Эксперты установили, что она идентична группе крови самого Симпсона. Все улики были против него.

Ходили слухи, что адвокаты убедили О. Джея добровольно сдаться и все признать. Утром 17 июня около тысячи репортеров собрались у полицейского участка, но вместо Симпсона появился его друг и адвокат Роберт Кардашьян, отец всем известной звезды реалити-шоу и актрисы. Он зачитал письмо обвиняемого, которое многие сочли прощальным перед самоубийством.

Только О. Джей и не думал сдаваться. Он попытался скрыться на машине, которой управлял экс-футболист Аллен Коулингс. В тот день, 17 июня, в США намечались матч финальной серии НБА и старт чемпионат мира по футболу, но матч открытия Германия — Боливия никого из американских телезрителей уже не интересовал. 95 миллионов человек в прямом эфире наблюдали, как полиция пыталась задержать О. Джей Симпсона. Рейтинги трансляций были запредельными.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/IuRD3TQEoeY?si=nJ8fQx5U58ahg5zo" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Суд над подозреваемым стал главным событием в США. При посредничестве Кардашьяна Симпсона защищали лучшие адвокаты Америки. Линию защиты они выстроили на том, что все обвинения в адрес О. Джея прокуратура предъявила исключительно по расовому признаку. Собранных доказательств хватало для смертного приговора, который выносится в Калифорнии, но адвокаты впряглись и отрабатывали гонорары.

Они утверждали, что сотрудники полицейского управления Лос-Анджелеса — расисты, а полученная на месте преступления информация была неправильно ими интерпретирована. Особенно досталось детективу Марку Фурману, который якобы нашел в доме Симпсона перчатку со следами крови жертв. Защита утверждала, что полиция подбросила и другие важные улики, чтобы подставить их клиента.

Так Америка раскололась на сторонников и противников вынесения смертного приговора. Опросы общественного мнения показывали, что 73 процента граждан США согласились с обвинением. Только в афроамериканской среде пропорции были прямо противоположные. Судьбу Симпсона решало жюри присяжных. Из 12-и человек девять были афроамериканцами, один — латиноамериканцем и лишь две женщины белыми.

Присяжные оправдали О. Джея, и вердикт стал настоящим праздником для черной Америки. Именно после дела Симпсона судебные процессы рассматривались с учетом «расовой проблемы». Неважно, являлись ли темнокожие обвиняемыми или пострадавшими. Многие полагают, что именно тот суд стал импульсом для появления движения BLM.

Америка навсегда стала другой

Сам Симпсон после оправдательного приговора заявил, что приложит все усилия для поимки настоящего убийцы. Правда, затем написал книгу, в которой описал свои «воображаемые» действия в случае появления в доме Николь, где находился ее любовник. Многие посчитали это признанием в совершении двойного убийства. Адвокат Кардашян спустя некоторое время выразил сомнения в невиновности друга. Это ненадолго отдалило его от Симпсона, но перед смертью адвоката они помирились.

Судебные инстанции еще несколько раз привлекали О. Джея к различным процессам. В 1997-м родственники его бывшей супруги, которые добились признания Симпсона виновным в домашнем насилии. Суд обязал выплатить семье погибшей 33,5 миллиона долларов. Правда, они получили лишь малую часть.

В 2007 году Симпсона арестовали за незаконное проникновение в гостиничный номер в Лас-Вегасе. Он утверждал, что собирался лишь вернуть похищенные у него спортивные награды. Вот только при этом взял в заложники персонал отеля и угрожал им оружием. В октябре 2008-го суд приговорил его к 33 годам тюрьмы, но в 2017-м О. Джей вышел по УДО.

В последние годы он чувствовал себя неважно из-за прогрессировавшего рака, а с конца 2023 года не вылезал из хосписа. Умер Симпсон в возрасте 76 лет. Многие американцы по-прежнему убеждены, что он так и не понес заслуженного наказания за двойное убийство. Хотя темнокожие американцы до сих пор связывают все обвинения в адрес О. Джея только с цветом его кожи.