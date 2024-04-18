«Денвер» может обменять несколько игроков ради подъема вверх на драфте

У «Бронкос» в активе 8 драфт-пиков, но только 12-я позиция в первом раунде и ни одного выбора во втором раунде. Этого может не хватить для того, чтобы выбрать одного из четырех наиболее разрекламированных квотербеков: Кейлеба Уильямса, Дрейка Мэя, Джейдена Дэниелса или Джей Джея Маккарти.