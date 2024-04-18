«Денвер» может обменять несколько игроков ради подъема вверх на драфте
«Денвер Бронкос» в попытке выбрать на драфте НФЛ перспективного квотербека могут расстаться с несколькими футболистами. Об этом сообщает The Washington Post.
«Денвер Бронкос» в попытке выбрать на драфте НФЛ перспективного квотербека могут расстаться с несколькими футболистами. Об этом сообщает The Washington Post.
У «Бронкос» в активе 8 драфт-пиков, но только 12-я позиция в первом раунде и ни одного выбора во втором раунде. Этого может не хватить для того, чтобы выбрать одного из четырех наиболее разрекламированных квотербеков: Кейлеба Уильямса, Дрейка Мэя, Джейдена Дэниелса или Джей Джея Маккарти.
Большинство прогнозистов отправляют в «Денвер» квотербеков Бо Никса или Майкла Пеникса. Если верить прессе, главный тренер «Бронкос» Шон Пейтон может попытаться поднять свою команду на драфте, обменяв несколько известных игроков, включая корнербека Патрика Сертена и ресивера Кортленда Саттона.
Саттон не приехал в расположение клуба к открытию программы межсезонных добровольных тренировок из-за разногласий по новому контракту. Сертен, по сведениям СМИ, был близок к обмену по ходу прошлого сезона.
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