Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Лос-Анджелес
74
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас
Вегас
34
Хоккей. НХЛ
02:30
Каролина
Айлендерс
53
Футбол. Зарубежный
22:00
Арсенал
Челси
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон
Торонто
23
Хоккей. НХЛ
24.04
Рейнджерс
Вашингтон
Все события
12:04 (мск), источник: Sports

«Джетс» обменяли квотербека Зака Уилсона в «Денвер»

Квотербек Зак Уилсон был обменян из «Нью-Йорк Джетс» в «Денвер Бронкос» за право выбора в шестом раунде драфта-2024 (203-й номер). Также «Бронкос» получили право выбора в седьмом раунде (256-й номер).

Источник: AP 2023

Зак Уилсон был выбран «Джетс» под вторым общим номером на драфте-2021. После двух неудачных сезонов он был переведен на роль дублера, но из-за травмы Аарона Роджерса провел в стартовом составе и третий сезон.

За три года Уилсон отыграл в стартовом составе 33 матча и выиграл 12 из них, бросив 23 тачдауна при 25 перехватах.

Уилсон стал четвертым квотербеком из первого раунда драфта-2021, сменившим команду до окончания контракта новичка. Ранее были обменяны Трей Лэнс (из «Сан-Франциско» в «Даллас»), Мак Джонс (из «Нью-Ингленда» в «Джексонвилл») и Джастин Филдс (из «Чикаго» в «Питтсбург»).

В «Денвере» его конкурентами будут Джарретт Стидхэм и Бен Динуччи. Возможно, клуб выберет еще одного разыгрывающего на драфте.

Драфт НФЛ пройдет 26—27 апреля в Детройте.

Читайте также от «Sports»
«В США даже дети понимают, что делать на дорожке. А у нас порой не понимают 30-летние». Интервью с самой быстрой девушкой России
Побит рекорд Овечкина!
Зачем футбольным вратарям вазелин?
«Валиева должна извиниться»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь