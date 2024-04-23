«Джетс» обменяли квотербека Зака Уилсона в «Денвер»

Зак Уилсон был выбран «Джетс» под вторым общим номером на драфте-2021. После двух неудачных сезонов он был переведен на роль дублера, но из-за травмы Аарона Роджерса провел в стартовом составе и третий сезон.

За три года Уилсон отыграл в стартовом составе 33 матча и выиграл 12 из них, бросив 23 тачдауна при 25 перехватах.

Уилсон стал четвертым квотербеком из первого раунда драфта-2021, сменившим команду до окончания контракта новичка. Ранее были обменяны Трей Лэнс (из «Сан-Франциско» в «Даллас»), Мак Джонс (из «Нью-Ингленда» в «Джексонвилл») и Джастин Филдс (из «Чикаго» в «Питтсбург»).

В «Денвере» его конкурентами будут Джарретт Стидхэм и Бен Динуччи. Возможно, клуб выберет еще одного разыгрывающего на драфте.