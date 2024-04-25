Линейный нападения «Сейнтс» неожиданно завершил карьеру накануне церемонии драфта

В 2014 году Херст подписал контракт с «Балтимор Рейвенс» в качестве незадрафтованного агента. После драфта 2020 года он перешел в «Сейнтс», где за 4 сезона провел 51 матч в стартовом составе на позициях тэкла и гарда.