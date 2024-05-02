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12:24 (мск), источник: Sports

Трэвис Келси подписал новый контракт с «Чифс» и стал самым высокооплачиваемым тайт-эндом в НФЛ

Тайт-энд «Канзас-Сити Чифс» Трэвис Келси подписал новый двухлетний контракт с клубом на $34.25 млн.

Источник: Reuters

В сезоне-2024 Келси заработает полностью гарантированные $17 млн. Остальная часть денег причитается за сезон-2025 и по большей части тоже является гарантированной.

Со средней зарплатой в год $17.25 млн Келси становится самым высокооплачиваемым тайт-эндом НФЛ, обогнав Дэррена Уоллера из «Нью-Йорк Джайентс».

В регулярном сезоне-2023 Келси не хватило 16 ярдов, чтобы провести восьмой подряд сезон с тысячей ярдов на приеме и продлить свой рекорд. Игрок пропустил первый и последний матч регулярки.

Келси на протяжении 9 лет подряд выбирается в Матч звезд и 4 раза попадал в первую символическую сборную. В прошлом году он принял 93 передачи на 984 ярдов с 5 тачдаунами.

В плей-офф он записал в актив еще 32 приема на 355 ярдов с 4 тачдаунами и помог «Чифс» выиграть второй Супербоул подряд и третий за 5 лет.

За 11-летнюю карьеру у Келси 907 приемов на 11,328 ярдов с 74 тачдаунами.

В прошлом сезоне Келси стал одним из самых популярных спортсменов США благодаря отношениям с певицей Тейлор Свифт. Он также ведет один из самых известных спортивных подкастов Америки на пару со своим братом Джейсоном.

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