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14:03 (мск), источник: Sports

Эзикиел Эллиотт вернулся в «Даллас», подписав однолетний контракт

Раннинбек Эзикиел Эллиотт согласовал условия однолетнего контракта на $3 млн с «Даллас Каубойс».

Источник: AP 2023

«Каубойс» выбрали Эллиотта под четвертым номером на драфте 2016 года. За первые четыре сезона раннинбек трижды попадал в Матч звезд и претендовал на награду лучшему новичку в нападении.

Дважды Эллиотт заканчивал сезон лидером лиги по выносным ярдам — в 2016-м и 2018-м.

Эллиотт был отчислен «Далласом» после сезона-2022 по финансовым причинам. Прошлый год игрок провел в «Нью-Ингленд Пэтриотс», где набрал 642 ярда и 3 тачдауна.

28-летний футболист будет выступать в «Ковбоях» под 15-м номером, а не под 21-м, как в первый период пребывания в команде.

Всего за карьеру Эллиотт набрал 8,904 ярда на выносе и 71 тачдаун в играх регулярного сезона.

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