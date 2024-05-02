Крис Харрис завершил карьеру. Незадрафтованный защитник выиграл Супербоул с «Денвером»

«Я прождал год, поддерживал физическую форму, но понял, что все просто сделали ставку на молодежь. Я решил, что пора заканчивать», — заявил 33-летний Харрис.

Харрис подписал контракт с «Денвер Бронкос» в 2011 году после того, как не был выбран на драфте.

Вместе с Акибом Талибом, Ти Джеем Уордом и Дэриеном Стюартом Харрис составил группу защитников, которая получила прозвище «Бесполетная зона». В первой половине десятых защита «Бронкос» была лучшей по пропущенным пасовым ярдам за игру.

В сезоне-2015 Харрис стал чемпионом Супербоула в составе «Бронкос». Также за карьеру он 4 раза попадал в Матч звезд и один раз в первую символическую сборную (2016).