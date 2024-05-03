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11:15 (мск), источник: Sports

«Джегуарс» в предстоящем сезоне проведут в Лондоне два матча подряд

Клуб НФЛ «Джексонвилл Джегуарс», как и год назад, проведет в регулярном сезоне сразу два матча подряд в столице Великобритании.

Источник: AP 2023

Предполагается, что встречи будут сыграны в октябре. Сначала «Джексонвилл» выступит номинально домашней командой на «Уэмбли» против не определенного пока соперника, а через неделю сыграет «в гостях» против «Чикаго Беарс» на стадионе «Тоттенхэм».

В прошлом сезоне «Джексонвилл» выиграл оба матча в Лондоне — против «Атланта Фэлконс» (23:7) и «Баффало Биллс» (25:20).

Комиссионер НФЛ Роджер Гуделл в мае прошлого года не стал отрицать, что в какой-то момент одна из команд может провести в Лондоне и три матча подряд.

На домашнем стадионе «Джегуарс» в Джексонвилле планируется реконструкция, так что в 2026—2027 годах команда на некоторое время вынуждена будет выступать на других аренах.

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