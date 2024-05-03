«Джегуарс» в предстоящем сезоне проведут в Лондоне два матча подряд

Предполагается, что встречи будут сыграны в октябре. Сначала «Джексонвилл» выступит номинально домашней командой на «Уэмбли» против не определенного пока соперника, а через неделю сыграет «в гостях» против «Чикаго Беарс» на стадионе «Тоттенхэм».

В прошлом сезоне «Джексонвилл» выиграл оба матча в Лондоне — против «Атланта Фэлконс» (23:7) и «Баффало Биллс» (25:20).

Комиссионер НФЛ Роджер Гуделл в мае прошлого года не стал отрицать, что в какой-то момент одна из команд может провести в Лондоне и три матча подряд.