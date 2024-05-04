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10:46 (мск), источник: Sports

«Чарджерс» подписали контракт с ресивером Ди Джеем Чарком

«Лос-Анджелес Чарджерс» согласовали годичный контракт на $5 млн с принимающим Ди Джеем Чарком.

Источник: AP 2023

Чарк провел в НФЛ 6 сезонов и станет самым опытным ресивером в составе команды из Лос-Анджелеса.

В прошлом году Чарк выступал за «Каролина Пэнтерс», где совершил 35 приемов мяча на 525 ярдов с 5 тачдаунами.

Лучший сезон Чарк провел в «Джексонвилле» в 2019 году, когда за 73 приема мяча набрал 1,008 ярдов с 8 тачдаунами. Тогда же он единственный раз за карьеру попал в Пробоул.

За последние 5 сезонов из-за травм Чарк отыграл только 54 из возможных 82 матчей.

В «Чарджерс» он воссоединится с тайт-эндом Хейденом Херстом и центром Брэдли Боузменом, с которыми играл в «Каролине».

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