Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Метц
Ренн
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Краснодар
Ахмат
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Манчестер Сити
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Жирона
Барселона
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кельн
Фрайбург
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Родина
Арсенал
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Монца
Лацио
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Динамо Мх
Волгарь
Футбол. Зарубежный
21:45
Сассуоло
Интер
Футбол. Зарубежный
22:00
Мальорка
Атлетико
Футбол. Зарубежный
22:00
Брест
Нант
Футбол. Зарубежный
18:00
Монако
Клермон Фут
Футбол. Первая лига
17:30
Нефтехимик
Енисей
Футбол. Зарубежный
17:15
Реал
Кадис
Футбол. Премьер-лига
17:00
Оренбург
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
17:00
Брентфорд
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
17:00
Бернли
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Шеффилд Юнайтед
Ноттингем Форест
Футбол. Первая лига
17:00
Алания
Шинник
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт
Бавария
Футбол. Зарубежный
16:30
Вердер
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Дармштадт
Футбол. Зарубежный
16:00
Гавр
Страсбур
Футбол. Зарубежный
15:00
Реал Сосьедад
Лас-Пальмас
Футбол. Первая лига
15:00
Черноморец
Торпедо
Футбол. Зарубежный
14:30
Арсенал
Борнмут
Футбол. Первая лига
14:30
Химки
Сокол
Хоккей. НХЛ
5.05
Бостон
Торонто
Футбол. Первая лига
07:00
СКА-Хабаровск
КАМАЗ
Все события
19:53 (мск), источник: Sports

Ресивер «Бенгалс» Ти Хиггинс хочет зарабатывать $20 млн за сезон

Принимающий «Цинциннати Бенгалс» Ти Хиггинс нацелен зарабатывать столько же, сколько его коллега по амплуа Майкл Питтмен из «Индианаполис Колтс».

Источник: AP 2023

Питтмен недавно подписал с «Колтс» трехлетний контракт на $70 млн.

«Бенгалс» вели переговоры с Хиггинсом, но не готовы платить ему обозначенную сумму. Клуб применил к ресиверу франчайз-тег, в следующее межсезонье он станет свободным агентом.

Ранее Хиггинс запросил обмен в другую команду.

Питтмен занимает 9-е место в списке самых высокооплачиваемых ресиверов в лиге, однако является первым игроком на позиции в своей команде. В «Цинциннати» первым ресивером считается Джамарр Чейз.

Хиггинс был выбран во втором раунде драфта-2020 и за четыре сезона набрал 3,684 ярда и 24 тачдауна на приеме.

Читайте также от «Sports»
Вирер охладела к биатлону? Кайфует и без него: купальники, Париж-2024 и стрельба по голому мужчине
Скандал в нашем волейболе
Неизвестные детали о победе «Металлурга»
РФС завел дело из-за шутки
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь