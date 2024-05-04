«Если мы его не получим, можете называть меня идиотом». 45 лет назад «Сан-Франциско» выбрал на драфте Джо Монтану

Джо Монтана был величайшим квотербеком в истории американского футбола для Поколения Икс. Даже сейчас где-нибудь на реддите можно натолкнуться на комментарий в духе: НФЛ в 80-е была в разы суровее, чем сейчас, поэтому GOAT именно Монтана, а не Том Брэди.

Брэди, пожалуй, с этим бы согласился. В четырёхлетнем возрасте он присутствовал на стадионе «Кэндлстик Парк» и видел, как его кумир на последних секундах финала конференции отдаёт точный пас на тайт-энда Дуайта Кларка. Тот тачдаун возвестил об окончании эпохи «Даллас Каубойс» и начале эпохи «Сан-Франциско Фотинайнерс».

В XXI веке Брэди будет тем парнем, который выиграл множество титулов после низкого выбора на драфте. А в XX веке таким парнем был Джо Монтана.

Или Джо Монтани, если смотреть в историю итало-американской семьи, поселившейся в крохотном шахтерском городе Мононгахила в 40 километрах от Питтсбурга.

Джо с детства полюбил игровые виды спорта, и отец поддерживал этот интерес как мог — соврал насчёт возраста сына, прибавив ему год, чтобы того взяли в секцию по американскому футболу; организовал в округе детскую баскетбольную команду, потому что Джо было не с кем играть.

На самом деле, в баскетбол у Монтаны-младшего в подростковом возрасте получалось играть лучше всего. В выпускном классе школы он был настолько хорош, что университет Северной Каролины Стейт предложил спортивную стипендию. Но Монтана больше любил футбол, и это предложение стал всерьёз рассматривать только после того, как ему пообещали, что два вида спорта можно совмещать.

Всё изменило приглашение от университета Нотр-Дам. Именно здесь во второй половине шестидесятых на позиции квотербека выступал Терри Ханрэтти, кумир Монтаны. Пока Монтана учился в университете, Ханрэтти выиграл два Супербоула, правда в качестве дублёра Терри Брэдшоу в «Питтсбург Стилерс».

«Нотр-Дам Файтинг Айриш» в середине 70-х считались мощной студенческой командой, во многом благодаря работе тренера по имени Эра Парсигиэн. Или, как его звали домашние, Ара Парсегян.

На несчастье Монтаны, тогда первокурсникам в университете Нотр-Дама не разрешалось тренироваться или играть за основную команду, а в конце первого курса легендарный тренер подал в отставку из-за проблем со здоровьем. Его сменил Дэн Дивайн, которого юный квотербек поразил сразу же во время весенних тренировок. Специалист вспоминал диалог с женой:

— Дорогая, на финальный матч весенних тренировок я поставлю в стартовый состав Джо Монтану.

— А кто этот Джо Монтана?

— Тот, кто будет кормить нашу семью в ближайшие пару лет.

На второй год Монтана тоже не стал стартовым игроком — тренер считал, что выпускать всё ещё «сырого» игрока в бой повредит его долгосрочному развитию. Но даже в эпизодических ролях Джо перетянул одеяло на себя. В игре против «Северной Каролины» он вышел на поле за 5:11 до конца матча, когда «Нотр-Дам» уступал 6−14. Проведя на поле всего минуту, Монтана набрал 129 пасовых ярдов, и «Файтинг Айриш» выиграли матч 21−14.

Ситуация повторилась через неделю. Шла четвёртая четверть, «Нотр-Дам» проигрывал команде Академии ВВС 10−30. Монтану выпустили на поле, и его команда победила 31−30. После победы над «Северной Каролиной» спортивный директор университета Муз Краузе сказал, что это был «величайший камбэк, который он только видел». После победы над ВВС ему только оставалось развести руками — «эта победа ещё лучше». За два этих матча Монтана продемонстрировал то, что станет его визитной карточкой в профессиональной карьере — фантастическое хладнокровие и высококлассная игра под давлением обстоятельств.

Накануне старта следующего сезона Монтана вывихнул плечо и добился освобождения, чтобы этот год не шёл в зачёт. Стартовым квотербеком «Файтинг Айриш» он столько только по ходу сезона-1977. Год он завершил 9 победами подряд, включая сенсационный разгром «Техас Лонгхорнс» со счётом 38−10. «Нотр-Дам» был признан чемпионом страны.

До перехода в профессионалы Монтана успел добавить в своё портфолио ещё одну легендарную игру, которую прозвали «бульонной». 1 января 1979 года «Нотр-Дам» встречался в Коттон Боуле с «Хьюстоном». Из-за мороза у квотербека случилась гипотермия — его температура тела понизилась до 35.6 градуса.

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Начинается вторая половина, а Монтаны нет на поле. Он сидит в раздевалке, укутанный одеялами, трясущимися руками ест куриный бульон, а тренеры колют ему внутривенно растворы, чтобы поднять температуру. На поле Монтана вернулся в конце третьей четверти при счёте 34−12 в пользу «Хьюстона». Как вы уже догадались, всё закончилось фантастическим камбэком — 35−34.

Несмотря на все свои подвиги на полях студенческого футбола, Монтана не воспринимался как один из лучших квотербеков на драфте НФЛ 1979 года. Да, никто не отрицал, что он умеет держать удар и сохраняет спокойствие в ключевые отрезки матча, но в целом его игра на позиции распасовщика была нестабильной, техника — далёкой от идеала, а по силе броска он уступал конкурентам.

Забавно, что у «Сан-Франциско Фотинайнерс» мог быть первый общий номер на драфте (и тогда никакого Монтаны!), но они заранее обменяли выбор в первом раунде «Баффало Биллс» за О Джея Симпсона. Симсон пришёл в «Фотинайнерс» уже изрядно разбитым за карьеру и много пользы не принёс, так что обмен можно было назвать провалом для «Сан-Франциско», если бы не стечение обстоятельств.

За несколько месяцев до драфта команду возглавил тренер Билл Уолш, работавший до этого в университете Стэнфорда. Поскольку в те времена не было ни общего съезда скаутов, ни открытых тренировках в колледжей, специалисты из клубов НФЛ перед драфтом мотались по университетам и просматривали интересующих их игроков лично.

Билл Уолш и Джо Монтана | Источник: AP 2023

Буквально накануне церемонии Уолш прибыл в Лос-Анджелес, где тогда уже пару месяцев жил Монтана, и организовал просмотр квотербеку, а также раннинбеку университета Калифорнии в Лос-Анджелесе Джеймсу Оуэнсу. Оуэнс был известен тем, что принимал участие в Олимпийских играх в Монреале и пришёл к финишу шестым на 110 метрах с барьерами. Монтана побросал на Оуэнса, тренер что-то себе пометил и попрощался с обоими.

Важно вспомнить и ещё один его визит, который случился чуть раньше — в университет Клемсона. Там Уолш просматривал разрекламированного квотербека Стива Фуллера. Звёздный ресивер «Клемсона» Джерри Батлер в тот день не смог приехать в колледж, и поскольку квотербеку нужно было на кого-то бросать, в срочном порядке был найден запасной тайт-энд команды Дуайт Кларк. После тренировки Уолш к удивлению Кларка попросил принести ему записи его матчей.

«Поскольку у меня было мало приёмов в колледже, отобрать лучшие из них было нетрудно», — рассказывал Кларк.

Когда начиналась церемония, журналисты в Сан-Франциско были уверены — Стив Уолш своим первым выбором в конце второго раунда возьмёт либо Фила Симмса, либо Стива Фуллера. Джек Томпсон точно уйдёт раньше.

Но спрос на квотербеков оказался ещё выше — всех троих забрали ещё до конца первого раунда. Тогда фаворитом на первый выбор «Сан-Франциско» стал квотербек Стив Дилс, ведь он не только играл под руководством Уолша в университете Стэнфорда, но и лидировал в стране сразу по нескольким пасовым показателям.

Начинается второй раунд, и под 29-м номером «Фотинайнерс» выбирают… Джеймс Оуэнса, раннинбека и олимпийца. Следующий выбор у команды был только в конце третьего раунда. Уолш знал, кого хочет взять, но не собирался обмениваться вверх. Как и Джо Монтана на поле, он сохранял спокойствие в условиях колоссального давления.

«Думаю, мы получим того, кого хотим. Шансы где-то 50 на 50. Если не получим, можете называть меня идиотом», — сказал Уолш прессе.

Уолшу повезло. Он не знал, что Монтану высоко оценили в команде, которая будет их основным конкурентом в конференции в ближайшие 10 лет — «Даллас Каубойс».

В «Далласе» тогда работала система, в которой футболистам-студентам присваивался рейтинг вне зависимости от их позиции. Руководители выбирали лучшего по списку, и не важно, какое у него было игровое амплуа.

«И вот идёт третий раунд, и, конечно, никто тогда не знал, что Джо Монтана станет одним из величайших. Подходит наш выбор, и имя Джо Монтаны находится на вершине нашего списка. Помню, как [тренер] Том Лэндри сказал: “Ну, у нас в составе три квотербека, которые лучше его. Зачем нам его брать?”. А ведь он говорил про Роджера Стобака, которому предстояло провести последний сезон за “Каубойс”. Ему было 37 лет», — вспоминал присутствовавший тогда в драфт-рум «Далласа» функционер Грег Айелло.

Так Том Лэндри нарушил принятую систему и позволил «Фотинайнерс» выбрать Монтану шестью драфт-пиками позже.

«Я немного занервничал после того, как меня не выбрали в первых двух раундах. Мне сказали, что я буду выбран раньше, и когда прошли первые два раунда, началась лёгкая паника. Я счастлив, что меня задрафтовали “Фотинайнерс”, и я смогу остаться на побережье», — выдохнул счастливый Монтана после выбора.

«У Джо есть данные, которые мы искали. Разница между ним и Дилсом заключается не в эффективности. Стив был лучшим по пасовым ярдам в прошлом году, и на такое сложно закрыть глаза. Но определяющими факторами стали габариты и мобильность.



Это справедливо в отношении многих позиций, в том числе квотербеков. Сравните габариты (рост Монтаны 188 см, вес 93 кг) и мобильность, и вы увидите, что Монтана по ним выигрывает у всех квотербеков в стране, за исключением, может быть, двоих [выбранных в начале первого раунда]», — объяснял Уолш.

Ему действительно нужно было объяснять своё решение, потому что журналисты и эксперты раскритиковали «столь ранний» выбор «сырого» Монтаны. По общему мнению, квотербек больше тянул на пятый раунд.

Но это было ещё не всё. Драфт тогда длился 10 раундов. Под общим 249-м номером «Фотинайнерс» выбрали тайт-энда Дуайта Кларка, счастливчика, которого Билл Уолш мог вообще никогда в жизни не встретить, если бы не случайность.

После этого хочется ещё раз оказаться на стадионе «Кэндлстик Парк» 10 января 1982 года рядом с пацаном в кепке «Фотинайнерс». Он вскочив со своего места, широко раскрыв глаза наблюдает за тем, как Джо Монтана за секунды до конца матча выкатывается в правую сторону, ждёт, ждёт, и когда на него уже налетают три защитника «Даллас Каубойс», бросает мяч вперёд. В глубине зачётной зоны эту передачу выхватывает Дуайт Кларк. Тачдаун «Фотинайнерс».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241326&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Джо Монтана — чемпион сезона-1981, сезона-1984, сезона-1988, сезона-1989.