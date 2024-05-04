Генменеджер «Чикаго» объяснил решение выбрать пантера в 4 раунде драфта

«Я не ждал, что он упадет дальше. И уж точно не думал, что он останется доступен для нашего выбора в 5 раунде.



Идея в том, чтобы поставить в некомфортные условия любого соперника. Я не играл в НФЛ, но знаю, что выходить на поле и начинать драйв со своих 10 ярдов — это очень дискомфортно. Я люблю получать позиционное преимущество на поле. Это поможет нам зарабатывать очки», — сказал генеральный менеджер «Беарс» Райан Полс.