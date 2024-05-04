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19:54 (мск), источник: Sports

Генменеджер «Чикаго» объяснил решение выбрать пантера в 4 раунде драфта

«Чикаго Беарс» выбрали пантера Тори Тейлора из университета Айовы под общим 122-м номером в 4 раунде драфта.

Источник: AP 2023

Это самый ранний выбор пантера на драфте НФЛ с 2019 года, когда «Сан-Франциско Фотинайнерс» забрали Митча Вишновски 110-м по счету.

«Я не ждал, что он упадет дальше. И уж точно не думал, что он останется доступен для нашего выбора в 5 раунде.

Идея в том, чтобы поставить в некомфортные условия любого соперника. Я не играл в НФЛ, но знаю, что выходить на поле и начинать драйв со своих 10 ярдов — это очень дискомфортно. Я люблю получать позиционное преимущество на поле. Это поможет нам зарабатывать очки», — сказал генеральный менеджер «Беарс» Райан Полс.

Австралиец Тейлор дважды попадал в символическую сборную, выступая за «Айова Хоукайс». В 2023 году он получил награду имени Рэя Гая как лучший пантер в стране.

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