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14:16 (мск), источник: Sports

Тренер «Джорджии» стал самым высокооплачиваемым тренером в студенческом футболе. Он зарабатывает $13 млн в год

Главный тренер футбольной команды университета Джорджия Кирби Смарт подписал 10-летний контракт на $130 млн.

Источник: AP 2023

Это соглашение делает Смарта самым высокооплачиваемым тренером в студенческом футболе.

По прежнему контракту специалист должен был заработать в предстоящем сезоне $10.8 млн. Теперь он будет зарабатывать в среднем $13 млн в год.

Смарт работает в университете Джорджии девятый сезон. «Буллдогс» стали чемпионами страны в сезонах 2021 и 2022 годов.

В прошлом сезоне «Джорджия» установила рекорд Юго-Восточной конференции по числу побед подряд (29). В финале конференции команда уступила «Алабаме».

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