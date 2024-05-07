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14:14 (мск), источник: Sports

Экс-раннинбек «Кливленд Браунс» Дьюк Джонсон завершил карьеру

Раннинбек Дьюк Джонсон объявил о завершении карьеры после 8 сезонов в НФЛ.

Источник: AP 2023

Джонсон был выбран клубом «Кливленд Браунс» в 3 раунде драфта-2015 из университета Майами.

За карьеру бегущий отыграл 97 матчей, но лишь 21 начинал в стартовом составе.

По истечении контракта новичка Джонсон покинул «Кливленд», после чего выступал за «Хьюстон Тексанс», «Майами Долфинс» и «Баффало Биллс».

Дьюк Джонсон завершает карьеру с 532 попытками выноса на 2,265 ярдов и 11 тачдаунами.

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