Джастин Джефферсон стал самым высокооплачиваемым игроком в истории НФЛ не из числа квотербеков

В истории НФЛ больше зарабатывали только игроки, выступавшие на позиции квотербеков.

В год Джефферсон будет зарабатывать $35 млн. Ранее самым высокооплачиваемым игроком не из числа квотербеков был ди-энд «Сан-Франциско Фотинайнерс» Ник Боса ($34 млн в год).

В это межсезонье «Миннесота» получила несколько предложений об обмене ресивера, но все их отвергла.

Джефферсон установил рекорд по числу ярдов на приеме за первые три сезона в лиге (4,825), а в прошлом сезоне набрал тысячу ярдов на приеме, несмотря на пропуск 7 матчей.