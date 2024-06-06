Член Зала славы НФЛ Ларри Аллен умер в возрасте 52 лет

Причина смерти не сообщается.

«Даллас» выбрал Аллена во втором раунде драфта-1994. По итогам сезона-1995 гард выиграл с командой Супербоул.

За 14-летнюю карьеру Аллен 11 раз попадал в Матч звезд и 6 раз в первую символическую сборную сезона, с 1996-го по 2001-й.

Аллен также был включен сразу в две команды десятилетия по версии НФЛ — девяностых и нулевых. В 2013 году его с первой попытки включили в Зал славы профессионального футбола.